Mercato RC Lens : Le RCL s’offre deux renforts de poids

Le RC Lens a réussi à boucler la signature de deux cracks avant la fin du mercato hivernal. Nidal Celik et Andrija Bulatovic sont désormais des joueurs du RCL.

Mercato RC Lens : Nidal Celik et Andrija Bulatovic s’engagent avec le RCL

Le RC Lens a officialisé le recrutement de deux jeunes pépites avant la fermeture du mercato hivernal. Nidal Celik (18 ans) a posé ses valises à Rennes en provenance du FK Sarajevo, et Andrija Bulatovic (18 ans) est issu du Budućnost Podgorica. Ces deux cracks vont renforcer l’effectif des Sang et Or et leur permettre de construire une équipe compétitive sur le long terme.

Andrija Bulatovic, milieu de terrain relayeur, rejoindra le groupe professionnel du RC Lens à l’issue de la saison. Il a signé un contrat jusqu’en juin 2028. « International espoir monténégrin, le prometteur milieu de terrain de 18 ans s’est engagé au Racing jusqu’en 2028. Il terminera néanmoins l’exercice 2024/25 au FK Buducnost dans le cadre d’un prêt », a indiqué le RCL dans un communiqué.

Andrija Bulatovic est en pleine forme. Titulaire indiscutable, il a déjà disputé 18 rencontres du championnat du Monténégro cette saison et a inscrit deux buts. Pierre Dréossi, directeur général du RC Lens, a encensé ce jeune joueur.

« Andrija possède le profil typique du milieu relayeur, capable d’être à la fois un joueur d’équilibre et de projection. Il faudra néanmoins se montrer patient. C’est pourquoi, s’il s’engage avec le Racing dans la durée… », a déclaré le dirigeant lensois.

Nidal Celik, défenseur central, s’est engagé avec le RC Lens jusqu’en juin 2029. Malgré son jeune âge, il possède déjà une solide expérience au haut niveau, puisqu’il a évolué avec toutes les sélections jeunes de la Bosnie avant d’être appelé en équipe A en novembre dernier. « …Nidal possède toutes les qualités physiques, tactiques et techniques pour s’intégrer progressivement, mais durablement dans nos rangs », a ajouté Pierre Dréossi.

Cette saison, Nidal Celik a déjà disputé 15 rencontres avec son club.