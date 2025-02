Mercato RC Lens : Le grand ménage d’hiver pour un nouveau cycle au RCL

Le mercato hivernal du RC Lens marque un tournant majeur dans la stratégie du club. Après des départs significatifs et des recrutements orientés vers l’avenir, le RCL opère un grand ménage en vue d’un nouveau cycle ambitieux.

Mercato RC Lens : Des départs significatifs pour un nouveau projet

Le mercato hivernal 2025 a été animé pour le RC Lens, qui a choisi de se séparer de certains de ses joueurs clés afin de redéfinir son projet sportif et financier. Après avoir fixé une austérité financière en juin dernier, le club artésien, dirigé par Joseph Oughourlian, a décidé de vendre plusieurs figures emblématiques.

Brice Samba, capitaine et gardien de but, a été transféré au Stade Rennais pour 14 millions d’euros, tandis que Kodir Khusanov a rejoint Manchester City pour 40 millions d’euros + 10 millions de bonus. Il s’agit notamment là d’une vente qui représente un véritable jackpot pour le club. Le départ de Kevin Danso a également marqué les esprits.

L’Australien a rejoint Tottenham en Premier League dans un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire de 25 millions d’euros. Des mouvements qui répondent à une volonté de renouveau tout en renforçant les finances du RC Lens.

Des recrues jeunes et prometteuses pour le RCL

Pour compenser ces départs et amorcer une nouvelle dynamique, le Racing Club de Lens a opté pour des recrues jeunes et prometteuses. Le club a misé sur des joueurs à fort potentiel, comme Goduine Koyalipou, un attaquant de 24 ans en provenance du championnat bulgare pour 2 millions d’euros, et le défenseur central Juma Bah (19 ans), prêté par Manchester City après avoir brillé à Valladolid.

L’attaque pourrait aussi se renforcer avec le prêt du talentueux Cengiz Ünder (27 ans), en manque de temps de jeu au Fenerbahçe. Son arrivée pourrait apporter une véritable dynamique offensive pour les mois à venir. Le RC Lens suit également de près Zakaria Aboukhlal (Toulouse) et Gaëtan Perrin (Auxerre) pour compléter son secteur offensif.

Une équipe en transition, mais des ambitions intactes

Loin de se laisser abattre par les départs de joueurs importants, le RC Lens reste déterminé à viser une qualification européenne. Jonathan Gradit, Malang Sarr, et Facundo Medina ont montré qu’ils peuvent prendre le relais en défense, tandis que Mathew Ryan, le gardien expérimenté, a apporté des garanties lors de ses débuts.

Lens s’appuie donc sur un projet structuré, cherchant à se renouveler tout en restant compétitif. Les recrues jeunes, comme le défenseur Nidal Celik et l’ailier Jeremy Agbonifo, font partie d’une vision à long terme, où le développement des talents prime. Le RCL est bien lancé dans un nouveau cycle, qui, espérons-le, permettra au club de rester performant tout en consolidant sa situation financière.