PSG : Objectif inédit et historique en vue ! Le groupe contre Le Mans

Ce mardi soir, le PSG se déplace au Mans pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France avec un objectif inédit et historique en vue. Le groupe de Luis Enrique pour cette affiche est connu.

Le PSG vise une saison parfaite : un exploit unique en France

Solide leader de Ligue 1 avec 10 points d’avance sur son dauphin, l’OM, le PSG affiche une confiance inébranlable ces dernières semaines, au point de se fixer un objectif pour le moins audacieux en interne : réaliser une saison 2024-2025 parfaite sur le plan national. Luis Enrique et ses hommes rêvent ainsi de remporter le triplé Ligue 1 – Coupe de France – Trophée des champions, et surtout, réaliser une saison invaincue en championnat, un exploit inédit dans l’histoire du football français.

Seul le FC Nantes, en 1994-1995, a approché cette performance, avec une seule défaite concédée. Le match de ce soir contre Le Mans au stade Marie-Marvingt revêt donc un intérêt capital pour les Rouge et Bleu. Conscient de la situation, Luis Enrique a concocté un groupe remanié, mais assez compétitif pour éviter les pièges de la Coupe de France entre les petites équipes et les cadors de Ligue 1.

Le groupe du Paris SG avec 4 absents majeurs

C’est un PSG amoindri qui se présentera sur la pelouse du Mans ce soir en huitième de finale de la Coupe de France. Touchés en Ligue des Champions contre Stuttgart, les milieux de terrain João Neves et Warren Zaire-Emery, qui sera éloigné des terrains durant trois semaines, ne figurent pas dans le groupe. D’autres titulaires habituels comme Gianluigi Donnarumma et Marquinhos sont aussi au repos.

Mais contrairement aux deux premiers, le gardien italien et le défenseur central brésilien sont laissés au repos par l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Les jeunes Louis Mouquet et Axel Tape ont donc été convoqués pour compléter le groupe. Les hommes en forme du moment, notamment Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Willian Pacho et Bradley Barcola sont du déplacement et devraient être disponibles pour ce match.

Les 21 de Luis Enrique pour Le Mans – PSG

Gardiens : Safonov, Tenas, Mouquet

Défenseurs : Kimpembe, Pacho, Beraldo, Hakimi, Hernandez, Mendes, Zague, Tape

Milieux : Ruiz, Vitinha, Mayulu, Lee, Doué

Attaquants : Dembélé, Ramos, Barcola, Kvaratskhelia.