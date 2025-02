Stade Brestois : plusieurs absents face à l’ESTAC Troyes en Coupe de France

Le Stade Brestois devra composer sans plusieurs joueurs clés pour les huitièmes de finale de la Coupe de France contre l’ESTAC Troyes. En conférence de presse, l’entraîneur Éric Roy a confirmé l’absence de cinq joueurs pour diverses raisons.

Un Stade Brestois diminué en Coupe de France

Après la lourde défaite subie face au PSG le week-end dernier, le Stade Brestois cherche à se relancer contre l’ESTAC Troyes. Bien que cette rencontre ne concerne pas la Ligue 1, l’enjeu reste important.

À la veille du match, Éric Roy a dévoilé les principaux absents pour ce déplacement : « Martin, Amavi et Locko ne seront pas du voyage à Troyes. Abdoulaye Ndiaye ne fait pas partie du groupe en accord avec l’ESTAC, et Mahdi Camara est suspendu. À moi de composer la meilleure équipe possible, en tenant compte de la nécessité de faire souffler certains joueurs. »

Face à ces absences, l’entraîneur de 57 ans mise sur de jeunes joueurs qui l’ont récemment convaincu par leurs performances : « Luck Zobge a livré de belles prestations contre Le Havre et Rennes. Il montre de la hargne et une grande envie de progresser. Il ne se laisse pas impressionner, donc il sera du déplacement, tout comme Justin Bourgault. De son côté, Grégoire Coudert travaille bien au quotidien. Ce match de Coupe sera important pour nous et pour lui. »

𝗝𝗼𝘂𝗿 𝗝 | 𝗧𝗿𝗼𝘆𝗲𝘀 – 𝗕𝗿𝗲𝘀𝘁 👊

Voici les 2⃣0⃣ joueurs convoqués par Éric Roy pour affronter l'ESTAC Troyes ce mardi à 19h au stade de l'Aube. #ESTACSB29 ⚡️ 🏆 @coupedefrance pic.twitter.com/TW3kEV9Xtw — Stade Brestois 29 (@SB29) February 4, 2025

Éric Roy confiant malgré un calendrier chargé

Bien que l’ESTAC Troyes soit un adversaire à prendre au sérieux, Éric Roy aborde ce match avec confiance, malgré un calendrier chargé entre la Ligue 1, la Ligue des Champions et la Coupe de France : « C’est un match crucial pour nous. Passer ce tour est primordial, même si nous savons que ce ne sera pas facile. Chaque rencontre est une opportunité de victoire. Avec nos forces du moment, nous ferons de notre mieux. »

L’entraîneur brestois se veut également rassurant sur l’état de forme de son effectif : « Mentalement, les joueurs vont bien. Physiquement, c’est plus exigeant, mais ils s’adaptent et réagissent positivement. Contre le PSG, notre état d’esprit était combatif, même si la qualité de l’adversaire nous a empêchés d’appliquer pleinement notre plan de jeu. »