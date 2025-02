Mercato OM : Ismaël Bennacer promet de faire la guerre au PSG !

Nouvelle recrue hivernal de l’OM, Ismaël Bennacer met le feu à Marseille. L’Algérien annonce clairement ses ambitions : il est venu pour gagner et détrôner le PSG.

Mercato : Ismaël Bennacer n’est pas venu à l’OM pour « être deuxième »

L’arrivée d’Ismaël Bennacer à l’Olympique de Marseille a créé un véritable enthousiasme chez les supporters. Le milieu de terrain algérien, recruté en prêt avec option d’achat en provenance de l’AC Milan, a été accueilli en grande pompe par les Phocéens. Présent en conférence de ce mercredi, Ismaël Bennacer affiché de grandes ambitions à l’OM.

Alors que le club phocéen est actuellement deuxième de Ligue 1, le Fennec a été clair : il ne compte pas se contenter d’une place de dauphin à l’OM . « Je ne suis pas venu à Marseille pour être deuxième ou troisième. Quand on est un joueur de l’OM, la mentalité est d’essayer de gagner tous les matchs », a-t-il déclaré.

Il est difficile de ne pas dans ses propos un avertissement lancé au leader parisien. D’ailleurs, Ismaël Bennacer a évoqué la concurrence avec le PSG. « Paris est une bonne équipe, mais on est en train de construire quelque chose de nouveau et de fort. Les objectifs sont clairs, ça ne va pas être facile mais ce sera encore plus savoureux quand ce sera atteint ».

Il est opérationnel pour le prochain match contre Angers

Concernant son état physique, Bennacer s’est montré rassurant, indiquant qui fera partie du groupe pour le prochain match de l’OM face à Angers. « J’ai eu une blessure assez importante en septembre, mais je suis à 100%. Je serai dans le groupe pour le prochain match », a-t-il assuré.

Avec l’arrivée d’Ismaël Bennacer, l’OM dispose désormais d’un milieu de terrain de qualité, capable de rivaliser avec les meilleures équipes de Ligue 1. Les supporters marseillais peuvent légitimement espérer une saison pleine de succès.