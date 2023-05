Après la défaite à Lens, l’ OM devra vite réagir face à Angers. Mais avant cette rencontre, Igor Tudor est confronté à un problème inquiétant.

OM-Angers : Igor Tudor confronté à un manque de profondeur

Cette fin de saison est celle de tous les dangers pour l'OM qui voit son objectif de qualification pour la prochaine Ligue des champions sérieusement compromis. Battus à Lens (2-1), les Marseillais ont perdu la 2e place du championnat au profit de leur adversaire direct. Ils devront vite renouer avec le succès et espérer un faux-pas du RCL en vue de retrouver le fauteuil du PSG. Autant dire que la prochaine rencontre de l’Olympique de Marseille contre Angers SCO sera décisive dans ce sprint final.

Cette rencontre prévue dimanche prochain au stade Vélodrome semble largement à la portée des Marseillais qui accueilleront la lanterne rouge du championnat. Les hommes d’Igor Tudor tenteront de s’imposer face à une équipe déjà condamnée pour Ligue 2 et de se relancer dans la course à la Ligue des champions. Mais derrière cette motivation, un problème inquiétant mine l’effectif phocéen. Igor Tudor manque de joueurs de qualité dans l’entrejeu, un secteur de jeu plombé par des blessures en cascade.

Amine Harit et son compatriote Azzedine Ounahi sont forfaits pour le reste de la saison, tandis que Mattéo Guendouzi peine toujours à s’adapter à son rôle de numéro 10, repositionné derrière l’attaquant. Il faut ajouter à cela, la future suspension de Dimitri Payet. Après avoir giflé Yannick Cahuzac, samedi soir à Lens, le capitaine marseillais risque d’écoper de 4 à 5 matchs de suspension. La LFP se réunira ce mercredi soir et devra rendre son verdict concernant le capitaine de l’OM.

L'absence d'Alexis Sanchez, un souci majeur pour l'OM ?

Entre les suspensions et les blessés, l'Olympique de Marseille pourrait rapidement se retrouver en grande difficulté dans ce sprint final. Dans l’After Foot sur RMC Sport, Florent Gautreau a d’ailleurs pointé du doigt ce manque de profondeur d’équipe phocéenne. « Même sur des joueurs de rotation qui, par hasard, sont blessés comme Ounahi ou Harit et peut-être Payet suspendu, tu as besoin de ceux-là. Parce que tu manques de ces joueurs avec une qualité technique. Moi c’est quelque chose qui me marque », a-t-il déclaré.

Igor Tudor devra vite trouver des réponses tactiques pour remporter la victoire contre Angers. D'autant plus que l’animation offensive à Lens laissait à désirer et les solutions ont manqué suite à la sortie d’Alexis Sanchez. Les critiques sont alors émises concernant l’apport offensif des nouvelles recrues, tels que Vitinha ou encore Ruslan Malinovskyi. « Ce qu’apporte Sanchez à cette équipe, c’est comme s’il valait deux joueurs. Et quand il n’est plus là, c’est un gros handicap pour l’OM », a ajouté Daniel Riolo.

Sorti sur blessure, Alexis Sanchez souffre d’une gêne à la cuisse et risque de manquer le match prochain de l’OM. Idem pour Samuel Gigot, victime d’une entorse au pied. L'OM risque donc d'être privé de deux joueurs majeurs contre le SCO. Tout ceci ne joue pas vraiment en faveur d’Igor Tudor qui pourrait se présenter avec un onze de départ inédit face à Angers. Le manque de profondeur pourrait ainsi coûter cher aux Marseillais dans cette course à la Ligue des champions.