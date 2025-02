Le Stade de Reims recrute une pépite malienne prometteuse

Après avoir renforcé considérablement son équipe professionnelle, le Stade de Reims se tourne désormais vers l’avenir de sa réserve. Ainsi, le club a signé cet hiver le jeune prodige malien, Martial Tia.

Martial Tia, la nouvelle pépite rémoise

Âgé de 18 ans, Martial Tia est l’un des plus grands espoirs du football malien. Il évolue au poste de milieu de terrain avec Afrique Football Élite (AFE). Son jeu se caractérise par sa capacité à bien gérer les ballons entre la défense et l’attaque. Grâce à sa technique impressionnante et sa lecture de jeu impeccable, il parvient à créer des occasions de but pour ses attaquants. En tant que meneur de jeu, Martial Tia se distingue par sa vision du jeu et son aisance à diriger le jeu offensif.

𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗮𝗹 𝗧𝗶𝗮 est Rouge et Blanc ! 🔴⚪️



Le jeune malien de 18 ans rejoint l’équipe Pro2 du SDR, dirigée par Franck Chalençon, où il découvrira le championnat de National 3. — Stade de Reims (@StadeDeReims) February 4, 2025

Dans ce rôle, il a brillé lors des compétitions et championnats locaux. Ces performances remarquées lui ont d’ailleurs permis d’intégrer la sélection nationale U17 du Mali. Avec les Aiglons, Martial Tia a offert des prestations exceptionnelles, notamment lors de la CAN U17 et de la dernière Coupe du Monde U17, où il a joué un rôle clé dans le parcours impressionnant de son équipe jusqu’en demi-finale.

C’est grâce à ses performances exceptionnelles qu’il a attiré l’attention de nombreux clubs européens, tels que Anderlecht FC, Bayern Munich, Olympique de Marseille et Stade Rennais FC. Toutefois, c’est finalement le Stade de Reims qui a su s’attacher ses services. Le club champenois a officiellement annoncé la signature de Martial Tia sur ses réseaux sociaux.

Pour ses débuts, le meneur de jeu malien évoluera d’abord avec l’équipe réserve en National 3 avant d’intégrer l’équipe professionnelle si ses performances sont convaincantes.