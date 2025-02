Mercato OM : Paul Pogba à Marseille ? Rendez-vous dans six mois

Le nom de Paul Pogba a longtemps circulé du côté de l’OM au cours du mercato hivernal. Si le transfert n’a pas eu lieu cet hiver, Mehdi Benatia n’exclut pas une arrivée du champion du monde l’été prochain, à condition qu’il retrouve la pleine possession de ses moyens.

Mercato OM : Marseille voulait Paul Pogba cet hiver, mais…

L’Olympique de Marseille a envisagé la possibilité de recruter Paul Pogba cet hiver, mais la direction a finalement choisi de temporiser. Dans une interview accordée à L’Équipe, Mehdi Benatia, directeur sportif du club, a confirmé que des discussions avaient eu lieu : « On y a réfléchi, on voulait le faire cet hiver », a-t-il révélé avant de poursuivre :

« Mais est-ce que ça a du sens de faire venir un Paul Pogba qui n’est pas encore ‘fit’, avec toute la médiatisation autour de lui, alors qu’il ne pourrait pas aider l’équipe dès maintenant ? », s’est interrogé le dirigeant marocain. L’OM traverse une période charnière et ne peut pas se permettre de recruter un joueur dont la disponibilité reste incertaine.

Un projet de Marseille qui séduit Pogba

Si le deal ne s’est pas concrétisé en janvier, Mehdi Benatia assure que Paul Pogba était séduit par l’idée de rejoindre l’OM. Son attachement au football français et l’opportunité de jouer sous les couleurs marseillaises en font une destination qui lui parle. « Je sais pourquoi l’OM est un projet qui lui parle, pourquoi il aurait sûrement aimé venir », confie le directeur du football du club phocéen.

« On va suivre l’évolution sur les six prochains mois, et s’il y a quelque chose à faire, on serait ravis d’avoir un joueur comme Paul Pogba pour nous donner un coup de main l’année prochaine », a-t-il ajouté. Ces propos laissent clairement entendre que le club phocéen restera attentif à la situation du joueur et pourrait revenir à la charge lors du mercato estival 2024.

Un pari risqué mais excitant

Si l’Olympique de Marseille décide de foncer sur Paul Pogba cet été, cela représenterait un pari audacieux. Son talent n’est plus à prouver, mais son retour à son meilleur niveau reste une inconnue. Roberto De Zerbi pourrait voir en lui un élément clé pour renforcer le milieu de terrain et apporter son expérience. Le dossier Pogba n’est donc pas totalement fermé à Marseille. Rendez-vous dans six mois pour voir si l’OM fera le grand saut.