Mercato PSG : Donnarumma s’en va, sa prochaine destination se précise

À un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma pourrait quitter les rangs du PSG à l’issue de la saison en cours. Et alors que le mercato hivernal vient de se refermer, un cador européen pointe déjà du nez pour le gardien de but italien.

Mercato PSG : Un nouveau gardien arrive, Donnarumma vers la sortie ?

Le PSG continue de préparer l’avenir. Après Joao Neves et Désiré Doué, les dirigeants parisiens poursuivent le renouvellement de leur effectif. Dans les ultimes moments de la fermeture du mercato hivernal, le journal Le Parisien a révélé que le Paris SG aurait d’ores et déjà bouclé l’arrivée d’un nouveau portier prometteur pour cet été.

Sous contrat avec l’AS Rome jusqu’en juin prochain, Renato Marin s’engagera avec le PSG pour les cinq prochaines saisons en tant qu’agent libre, au terme de la saison. Malgré 27 convocations, l’international espoir italien n’a pas encore disputé la moindre minute avec l’équipe première de la Roma.

Avec déjà quatre gardiens professionnels sous contrat, notamment Donnarumma, Matvey Safonov, Arnau Tenas et Lucas Lavallée, le club entraîné par Luis Enrique devra forcément dégraisser dans ce secteur de jeu. Si Arnau Tenas et Lucas Lavallée pourraient partir en prêt, Gianluigi Donnarumma pourrait, lui, devoir se trouver un nouveau point de chute. Une opportunité que semble guetter en particulier un grand club de Serie A.

Gianluigi Donnarumma de retour en Italie ?

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2026, Gianluigi Donnarumma a récemment réitéré son souhait de prolonger son contrat après la victoire sur le terrain de Stuttgart en Ligue des Champions. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants du PSG semblent marquer le pas dans ce dossier.

En effet, si des pourparlers avaient eu lieu concernant un possible renouvellement, ceux-ci sont aujourd’hui au point mort. Le club ayant eu des doutes après certaines mauvaises prestations de l’international italien de 25 ans et l’intérêt prononcé de Luis Campos pour le portier du LOSC, Lucas Chevalier.

Une potentielle arrivée qui pourrait pousser Gianluigi Donnarumma vers la sortie l’été prochain. D’ailleurs, le quotidien L’Équipe assure que l’Inter Milan surveille de très près la situation de Donnarumma. Le coach des portiers de l’Inter, Gianluca Spinelli, un ancien du PSG et très proche de Donnarumma, aimerait l’attirer pour succéder à Yann Sommer, âgé de 36 ans et libre en juin 2026. Reste maintenant à savoir comment va se terminer ce feuilleton.