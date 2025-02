Mercato PSG : Le Paris SG accélère les négociations avec Gianluigi Donnarumma

Le PSG et Gianluigi Donnarumma ont repris les discussions pour une prolongation de son contrat. Tout est sur le point d’être bouclé entre le Paris SG et l’Italien.

Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma va rester à Paris

À un an et demi de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma devrait prolonger son contrat au PSG. Le gardien de but italien fait face à la concurrence de la recrue estivale Matvey Safonov. L’Italien, qui était jusqu’alors considéré comme le gardien numéro un incontesté, est menacé dans sa position.

Gianluigi Donnarumma s’est ressaisi et est devenu irréprochable dans les cages depuis quelques mois. Il conserve son statut de titulaire indiscutable suite à ses belles performances. Le Paris SG envisage donc de prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en juin 2026. Des discussions sont en cours depuis l’été dernier entre l’entourage du joueur et la direction parisienne.

Selon RMC Sport, les deux parties n’ont pas encore trouvé d’accord en raison d’un désaccord sur le plan salarial. Le PSG a changé son modèle de rémunération, ce qui n’a pas encore été accepté par la famille Raiola, qui gère les intérêts de Donnarumma. Désormais, les nouveaux contrats signés par Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, comprennent une partie fixe et une partie variable en fonction des performances et des matchs joués.

Les dirigeants du PSG et Gianluigi Donnarumma poursuivent les négociations pour trouver un accord. Sauf retournement de situation, l’international italien va parapher un nouveau bail avec les Parisiens avant la fin de la saison.