Prolongation de Gianluigi Donnarumma au PSG : Al-Khelaïfi répond cash !

Après la victoire à Stuttgart en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma a publiquement réitéré son souhait de s’inscrire sur la durée avec le PSG. La réponse de Nasser Al-Khelaïfi et de la direction parisienne n’a pas tardé.

Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma veut prolonger au Paris SG

Après une période difficile, Gianluigi Donnarumma semble retrouver son meilleur niveau. En témoigne sa prestation convaincante avec le Paris Saint-Germain, mercredi soir face au VfB Stuttgart, lors de la huitième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. À l’issue de la rencontre et la victoire de son équipe (4-1), le gardien de but italien a été interrogé sur son avenir à Paris.

« Oui, j’espère rester ici et prolonger. Je suis ici, c’est ma maison. Je me sens très bien ici. J’espère continuer à bien travailler à Paris », a déclaré l’ancien portier de l’AC Milan. Mais quid de la position de Nasser Al-Khelaïfi et des dirigeants du club de la capitale au sujet de l’avenir de Donnarumma ?

Le Paris SG veut prendre son temps avant de trancher pour Donnarumma

Si Donnarumma souhaite prolonger son contrat, qui expire en juin 2026, le Paris SG ne semble pas pressé sur ce dossier. Alors que les cas de Vitinha et Achraf Hakimi sont déjà réglés, Nasser Al-Khelaïfi et les siens hésiteraient sérieusement à répondre favorablement aux demandes de l’international italien.

Surtout que le portier de 25 ans fait partie des gros salaires du vestiaire des Rouge et Bleu. En effet, selon les informations de PSG Inside Actus, « le club préfère attendre encore un peu pour évaluer la situation, envisageant même une possible vente si aucun accord n’est trouvé. »

Même si la concurrence de Matvey Safonov a permis à Donnarumma de retrouver peu à peu son meilleur niveau, le club de la capitale veut encore patienter et attendre les prochains mois pour observer les performances du numéro de la Squadra Azzura, notamment en Ligue des Champions.

Si le Paris SG n’est pas satisfait, Donnarumma pourrait être placé sur le marché lors du mercato estival à venir. Le nom de l’international français du LOSC, Lucas Chevalier (23 ans), revient régulièrement du côté de la capitale si Gianluigi Donnarumma venait à quitter le club l’été prochain. Affaire à suivre…