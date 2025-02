Mercato LOSC : Olivier Létang a enfin trouvé le successeur de Jonathan David

Le LOSC a frappé un joli coup pendant ce mercato hivernal. L’attaquant anglais Chuba Akpom, arrivé à Lille cet hiver, pourrait remplacer Jonathan David, qui est annoncé sur le départ l’été prochain.

Mercato LOSC : Chuba Akpom pour remplacer Jonathan David à Lille ?

Le LOSC a mis les bouchées doubles et a réussi à s’attacher les services de Chuba Akpom dans les derniers jours du mercato hivernal. La pépite anglaise débarque à Lille pour compenser le départ en prêt de l’attaquant guinéen Mohamed Bayo. Malgré un temps de jeu conséquent cette saison avec l’Ajax Amsterdam (27 matchs, 7 buts et 1 passe décisive), Chuba Akpom a choisi de quitter les Pays-Bas pour découvrir la Ligue 1.

L’attaquant anglais doit faire face à une rude concurrence et à une forte pression pour tenter de s’imposer à Lille. Selon L’Équipe, Chuba Akpom ne devrait pas prendre la place de titulaire de Jonathan David dans les prochaines semaines. Cependant, s’il réalise une bonne deuxième partie de saison, il pourrait prétendre à rester au club en juin prochain.

Jonathan David pourrait quitter le LOSC à la fin de la saison. Le buteur canadien refuse de prolonger son contrat avec les Dogues et pourrait partir gratuitement l’été prochain. Des clubs de Premier League (Manchester United et Newcastle), de Liga (FC Barcelone et Atletico Madrid), de Serie A (Juventus et Inter Milan), de Bundesliga (Bayern Munich) se positionnent tous pour l’accueillir.

Selon Tribal Football, Newcastle United serait désormais en pole position pour s’offrir Jonathan David lors du prochain mercato estival. Des discussions seraient en cours entre les deux camps. Selon RMC Sport, les dirigeants du LOSC s’apprêtent à formuler une ultime proposition à son attaquant canadien, mais il sera difficile de le convaincre.

Pour combler son potentiel départ, le président du LOSC, Olivier Létang, mise sur Chuba Akpom. Ce dernier devra donc livrer de belles performances pour répondre aux attentes de ses dirigeants à Lille.