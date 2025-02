ASSE vs Stade Rennais : Habib Beye lance un cinglant avertissement aux Verts

Habib Beye est déterminé à confirmer son bon début avec le Stade Rennais. Le nouvel entraîneur du SRFC prépare une surprise à l’ASSE en Ligue 1 pour son deuxième match sur le banc breton.

Stade Rennais : Habib Beye met la pression sur ses joueurs pour battre l’ASSE

Après une victoire contre Strasbourg (1-0) lors de sa première apparition sur le banc du Stade Rennais, Habib Beye espère poursuivre sur sa lancée face à l’ASSE ce samedi, dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1.

Avant le déplacement chez les Verts, Habib Beye, a déjà identifié les points faibles du Stade Rennais et secoue son vestiaire pour montrer un nouveau visage pendant cette seconde partie de la saison. Malgré la victoire contre les Alsaciens, le technicien rennais estime que Rennes doit gagner en constance et se montrer plus efficace sur le plan offensif.

« Ce que j’aime, c’est l’adaptabilité de mes joueurs à gérer une situation… j’ai de la flexibilité par rapport aux profils que j’ai pour muer. Et ce n’est pas un cadre fermé, je veux qu’ils soient en capacité de créer, de s’exprimer individuellement, pour servir le collectif, en allant vite dans la circulation du ballon », a déclaré Habib Beye en conférence de presse avant cette rencontre.

Fort de ce nouvel état d’esprit insufflé par Habib Beye, le Stade Rennais tentera de confirmer son renouveau et de poursuivre sa remontée au classement en obtenant un résultat positif à Saint-Étienne.

« Ce sur quoi on appuie, c’est le maintien de l’intensité dans la durée du match. On ne peut pas le faire pendant 95 minutes, mais l’objectif, c’est que nos temps faibles soient des temps de maîtrise, de façon à ce qu’on puisse se régénérer et réimpacter l’adversaire. Je veux que cette équipe soit électrique le plus souvent possible dans le match », a ajouté le coach sénégalais.

Le SRFC pourrait donc enfoncer davantage l’ASSE Saint-Étienne dans la zone rouge. Les Verts sont 16es au classement, tandis que le Stade Rennais occupe la 15e place.