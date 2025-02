OM : Révélation intrigante sur la suspension de Mehdi Benatia !

L’affaire Mehdi Benatia, directeur du football de l’OM, continue de faire couler beaucoup d’encre. Une révélation troublante sur la manière dont la Fédération française de football (FFF) a tranché son cas vient de tomber, remettant en cause l’équité de la sanction.

OM : Mehdi Benatia, La FFF a seulement écouté le quatrième arbitre

Le litige remonte au 16e de finale de Coupe de France entre l’Olympique de Marseille et le LOSC. Mehdi Benatia aurait simplement demandé à Stinat de signaler à l’arbitre principal, Clément Turpin, un penalty non sifflé en faveur de l’OM. Une requête qui aurait été perçue comme une menace, entraînant la lourde sanction de six mois de suspension, dont trois fermes.

Cette suspension de Mehdi Benatia, Directeur du football de l’OM, semble avoir été décidée sur la seule base du témoignage du quatrième arbitre, Jérémy Stinat. Selon La Provence, la commission de discipline de la FFF n’aurait pas pris en compte les autres éléments du dossier, y compris les images de la rencontre et les témoignages des délégués du match.

Benatia victime d’un deux poids, deux mesures ?

Cette décision prend une tournure encore plus polémique lorsqu’on la compare à une autre altercation de la soirée. Olivier Létang, président du LOSC, s’est montré virulent envers le corps arbitral et a même agrippé le bras de Jérémy Stinat après l’égalisation marseillaise. Pourtant, aucune sanction sévère n’a été prononcée à son encontre, si ce n’est qu’un mois de suspension ferme et un avec sursis.

L’Olympique de Marseille avait pourtant fourni des éléments de défense solides, incluant des vidéos et des témoignages qui n’ont même pas été étudiés par la commission selon La Provence. Plus surprenant encore, les propos de Benatia en conférence d’après-match sur beIN Sports, où il exprimait son mécontentement de manière posée, auraient été totalement ignorés.

Un avenir sous haute surveillance

Comme si cela ne suffisait pas, la sanction infligée à Mehdi Benatia par la FFF est distincte de celle prononcée par la Ligue de football professionnel (LFP). Une situation qui laisse présager un retour sous tension pour l’ancien défenseur de la Juventus. Désormais, le Marocain devra faire preuve d’une prudence extrême à son retour.