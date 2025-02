Vente OM : La nouvelle révélation qui fait grincer des dents jusqu’à l’Elysée

Depuis 2021, la possible Vente OM à l’Arabie Saoudite secoue le football français. Parmi les éléments troublants de ce feuilleton, l’implication supposée d’Emmanuel Macron dans les négociations a fait grand bruit.

Vente OM : Un deal à 480 millions d’euros et un rôle clé de Macron ?

Il y a quatre ans, plusieurs journalistes, dont Thibaud Vézirian et Matthias Manteghetti (alors chez Canal+), affirmaient que Frank McCourt s’apprêtait à procéder à la Vente OM à des investisseurs saoudiens pour environ 480 millions d’euros. Ce rachat devait marquer un tournant majeur pour le club phocéen, qui aurait bénéficié de moyens colossaux pour rivaliser avec le Paris Saint-Germain.

Mais ce qui a particulièrement retenu l’attention, c’est le rôle supposé d’Emmanuel Macron dans ces négociations. Grand supporter de l’OM, le président de la République aurait, selon ces journalistes, facilité les discussions entre l’Arabie Saoudite et les représentants du club.

L’Élysée embarrassé par ces révélations de la Vente OM

Dans une récente vidéo sur YouTube, Thibaud Vézirian a relancé le débat en affirmant que ces informations ont provoqué un certain malaise au plus haut niveau de l’État. Selon lui, la révélation faite à l’époque par Canal+ selon laquelle « Macron a permis le deal entre l’OM et l’Arabie Saoudite » a fait « grincer des dents jusqu’à l’Élysée ».

Une affirmation qui suggère que le président aurait préféré garder son rôle dans l’ombre, ou du moins ne pas être directement associé à cette tentative de Vente OM. Thibaud Vézirian va encore plus loin en affirmant que l’implication de Macron dans un tel dossier était inévitable.

« Si le président de la République ne sait pas ce qui se trame au niveau de la ville de Marseille, il y a un très gros problème », insiste-t-il. Pour lui, un club de l’envergure de l’OM, véritable institution du football français, ne pouvait pas changer de mains sans que l’Élysée en soit informé, voire impliqué.

La Vente OM, un feuilleton toujours d’actualité à Marseille

De plus, le journaliste rappelle que le football français est en « mode survie » et que la vente OM à un puissant investisseur aurait pu bénéficier à l’ensemble de la Ligue 1. Dans ce contexte, Macron, passionné de football et conscient des enjeux économiques du sport, ne pouvait qu’être attentif à cette opération.

Officiellement, Frank McCourt est toujours le propriétaire de l’OM, et le club reste sous le contrôle du milliardaire américain. Mais le sujet de la vente refait régulièrement surface, et de nombreux supporters marseillais continuent d’espérer un rachat par un investisseur capable d’injecter des fonds massifs pour concurrencer les plus grands clubs européens.