Vente OM : L’arrivée des Saoudiens reportée ou un simple un mirage ?

Depuis plusieurs années, la théorie autour de la vente OM anime les débats à Marseille. Le rachat du club par l’Arabie saoudite, annoncé puis démenti, est-il voué à rester un simple fantasme ?

Quatre ans après, la vente OM reste une prédiction erronée

Il y a quatre ans, une vidéo faisait sensation dans l’univers marseillais. Thibaud Vézirian, ancien journaliste de L’Equipe, annonçait avec certitude la vente imminente de l’OM à l’Arabie saoudite. Selon lui, tout était acté, le communiqué officiel était en relecture, et l’annonce n’était qu’une « question d’heures ou de jours ».

Cette déclaration du principal instigateur de la vente OM avait alors suscité un immense espoir chez les supporters phocéens, rêvant de voir leur club propulsé dans une nouvelle ère, à l’image du Paris Saint-Germain sous pavillon qatari. Pourtant, quatre ans après, l’OM est toujours entre les mains de son propriétaire américain, Frank McCourt.

Aucun rachat du club phocéen par des investisseurs saoudiens n’a jusqu’ici été officialisé, et l’annonce tant attendue ne s’est jamais concrétisée. Une situation qui fait aujourd’hui sourire certains journalistes, dont Mathieu Grégoire, correspondant de L’Équipe à Marseille. Avec une pointe d’ironie, le confrère a récemment rappelé cette prédiction erronée : « Il y a quatre ans jour pour jour, l’OM a changé de dimension. Un rachat éclair, qui surprend la planète entière », a-t-il poste sur X.

Thibaud Vézirian reste convaincu de la future arrivée de l’Arabie saoudite

Ce tweet est évidemment un tacle adressé à Thibaud Vézirian, d’autant que la vidéo de ce dernier est intégrée à la publication. Ce n’est pas la première fois que Mathieu Grégoire s’amuse des affirmations de son confrère. Il y a quelques jours, en réponse à la rumeur envoyant Paul Pogba à Marseille, il ironisait de nouveau en déclaré : « Pogba ? Ça reste toujours plus crédible que les histoires saoudiennes. » Un nouvel exemple du scepticisme ambiant entourant les prédictions de Vézirian sur la vente OM.

Malgré ces moqueries, le journaliste continue d’affirmer que la cession de l’Olympique de Marseille est inéluctable et qu’elle se fera tôt ou tard. En attendant, les supporters marseillais oscillent entre espoir et lassitude face à une rumeur qui dure sans jamais se concrétiser. Le manque de preuves concrètes alimente la méfiance, d’autant que Frank McCourt continue d’investir dans son OM et affirme sans cesse que son club n’est pas en vente.

L’homme d’affaire n’a visiblement pas l’intention de céder son bien dans un futur proche, même si Thibaud Vézirian reste convaincu du contraire. Dans ce contexte, il est essentiel de rester prudent sur ce dossier qui divise les supporters marseillais.