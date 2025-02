Mercato RC Lens : Un cadre pousse pour son départ, le RCL sous pression !

Le RC Lens pourrait bien encore perdre l’un de ses hommes forts. Przemysław Frankowski, cadre incontournable du onze lensois, aurait exprimé son désir de quitter le club cet été. Une situation qui place les dirigeants sang et or sous pression, alors que Galatasaray pousse pour sa signature.

Mercato RC Lens : Frankowski prêt à tourner la page au RCL

Arrivé au RC Lens en 2021 en provenance des Chicago Fire, Przemysław Frankowski s’est rapidement imposé comme un élément clé du système lensois. Son abattage sur le flanc droit, sa polyvalence et sa régularité en ont fait un atout majeur pour Franck Haise, alors entraîneur du RCL, et désormais sous les ordres de Will Still.

Mais après trois saisons pleines, l’international polonais serait désormais tenté par un nouveau challenge. Selon plusieurs sources, Frankowski aurait récemment fait part de son envie de départ à ses dirigeants du RC Lens. Une volonté qui ne surprend pas totalement en interne, le joueur ayant déjà attiré l’attention de clubs de Serie A et de Bundesliga l’été dernier.

Le RC Lens sous pression pour Frankowski

Si Frankowski venait à partir, le Racing Club de Lens devrait impérativement lui trouver un remplaçant de haut niveau. Avec son rôle de piston dans le système lensois, son départ pourrait bouleverser l’équilibre tactique de l’équipe. Les Sang et Or, qui ambitionnent de rester dans le haut du tableau en Ligue 1, ne peuvent pas se permettre de perdre un joueur aussi influent sans anticiper son remplacement.

Les dirigeants lensois sont conscients de l’enjeu et semblent décidés à ne pas laisser filer Przemysław Frankowski cet hiver. Selon Foot Mercato, le RC Lens aurait rejeté une première approche de Galatasaray, qui a fait une offre officielle. Pendant ce temps, le journaliste turc Ertan Süzgün assure qu’il existe déjà un accord entre le joueur de 29 ans et le club de la Super Lig turque.

🚨 Galatasaray, Przemysław Frankowski ile anlaşma sağladı.



Polonyalı oyuncu Lens yönetimi ve teknik heyetle yaptığı görüşmede Galatasaray’ın teklifinin kabul edilmesini istedi.



İki taraf arasında bonservis pazarlıkları devam ediyor.



(@playspor) — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) February 7, 2025

« Le joueur polonais a demandé que l’offre de Galatasaray soit acceptée lors de sa rencontre avec la direction et le staff technique de Lens. Les négociations de transfert se poursuivent entre les deux parties », fait-il savoir. La direction lensoise a désormais la pression et devra vite trancher pour son joueur d’ici mardi 11 février, date de la fermeture du mercato turc.