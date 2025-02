RC Lens Mercato : Przemyslaw Frankowski approché par un nouveau club

Le dégraissage n’est pas encore terminé au RC Lens. Malgré la fermeture du mercato en France, Przemyslaw Frankowski a vu l’arrivée d’un nouveau club européen qui souhaite grandement l’enrôler.

Mercato RC Lens : Le Galatasaray fonce sur Przemyslaw Frankowski

Après un mercato d’hiver marqué par plusieurs départs, le RC Lens pourrait à nouveau connaître une restructuration de son effectif. Alors que David Pereira Da Costa semble sur le point de rejoindre les Portland Timbers aux États-Unis, c’est au tour de Przemyslaw Frankowski d’être au cœur des rumeurs de transfert.

En effet, le milieu de terrain polonais est fortement convoité par le club turc de Galatasaray, selon journaliste Tomasz Wlodarczyk. L’entraîneur Okan Buruk, séduit par la polyvalence du joueur de 29 ans, aurait entamé des négociations avec les dirigeants lensois. Cependant, les discussions s’annoncent difficiles, le RC Lens évaluant Przemyslaw Frankowski plus de 7 millions d’euros.

Arrivé en 2021 en provenance de Chicago, le natif de Gdansk s’est rapidement imposé comme un élément clé de l’équipe. En trois saisons, il a disputé plus de 140 matchs toutes compétitions confondues et a marqué 12 buts en Ligue 1. Son départ représenterait une perte importante pour le club artésien.

Ce départ potentiel de Przemyslaw Frankowski intervient alors que le RC Lens a déjà perdu Brice Samba, Kevin Danso et Abdukodir Khusanov. Le club entraîné par Will Still trouver les solutions adéquates pour maintenir son niveau de performance.