PSG : Ousmane Dembélé affole les compteurs, une année 2025 déjà exceptionnelle !

Ousmane Dembélé est inarrêtable en ce début d’année 2025 avec le PSG. Auteur de performances XXL sous les couleurs du Paris Saint-Germain, l’attaquant français enchaîne les buts à un rythme effréné, confirmant son impressionnante montée en puissance.

PSG : Une efficacité retrouvée devant le but pour Ousmane Dembélé

Longtemps critiqué pour son manque de réalisme, Ousmane Dembélé semble avoir trouvé la clé en ce début d’année. Avec 13 buts inscrits en seulement sept rencontres toutes compétitions confondues, il a déjà égalé son total de l’année 2024, où il avait disputé six fois plus de matchs. Son doublé face à l’AS Monaco (4-1) n’est que la confirmation d’une dynamique impressionnante amorcée dès janvier.

Le repositionnement de Dembélé en tant que numéro 9 a tout changé. Lui qui évoluait auparavant en ailier droit, collé à la ligne, profite désormais d’un rôle plus axial où sa vitesse et sa capacité à dribbler font des ravages. « Je me dois de marquer des buts. Avant, il fallait dribbler 3-4 joueurs pour marquer, maintenant, il me suffit parfois d’un seul duel », expliquait-il après son triplé contre le Stade Brestois.

13 – Ousmane Dembélé a inscrit son 13e but en 7 matches toutes compétitions confondues avec le Paris SG en 2025, c'est déjà autant que sur l’ensemble de l’année 2024 (en 42 rencontres). Injouable. #PSGASM pic.twitter.com/4dxY3tTYNu — OptaJean (@OptaJean) February 7, 2025

Une saison déjà stratosphérique avec le Paris SG

Avec 21 buts en 27 matchs depuis le début de la saison 2024-2025, Ousmane Dembélé affiche des statistiques que peu auraient imaginées il y a encore quelques mois. À titre de comparaison, il n’avait trouvé le chemin des filets qu’à six reprises en 42 apparitions lors de l’exercice précédent. Une transformation spectaculaire qui le place aujourd’hui parmi les attaquants les plus redoutables d’Europe.

Ses récentes performances lui ont même valu une distinction symbolique avant la rencontre face à l’AS Monaco : celle de meilleur buteur de Ligue 1. Une reconnaissance qui témoigne de son impact majeur dans l’attaque parisienne, où il forme un trio explosif avec Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola.

Jusqu’où peut-il aller ?

Si Ousmane Dembélé maintient ce rythme infernal, il pourrait bien battre tous ses records personnels d’ici la fin de la saison. Avec un Paris Saint-Germain en quête de gloire en Ligue des Champions, son efficacité devant le but sera cruciale dans les prochains mois.

Après des années marquées par des blessures et des irrégularités, Ousmane Dembélé semble enfin à son apogée. Et à seulement 27 ans, il a encore tout l’avenir devant lui pour marquer un peu plus l’histoire du football.