Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset fait le point sur le mercato hivernal

Avant la rencontre face au RC Strasbourg, l’entraîneur du Montpellier HSC, Jean-Louis Gasset, s’est exprimé en conférence de presse sur le mercato hivernal de son club. Il a justifié les recrutements effectués et salué l’arrivée de Bamo Meïté en défense.

Bilan des départs et des arrivées au Montpellier HSC

Le début du mercato hivernal a été relativement calme pour le Montpellier HSC. Cependant, la cellule de recrutement et les dirigeants ont ensuite pris des décisions majeures. Au total, trois joueurs ont été recrutés, tandis que cinq autres ont quitté le club, que ce soit sous forme de prêt ou de transfert définitif.

Interrogé à ce sujet, Jean-Louis Gasset a dressé un premier bilan : « On a perdu cinq joueurs : Adams, Nordin, Tamari, Barès et Touré. En contrepartie, nous avons recruté Meïté, Pays et Delort. D’un point de vue comptable, c’est équilibré. Je vous avais dit qu’il y avait un problème financier au club, ce qui nous avait empêchés de faire un mercato conséquent cet été. Il fallait donc réajuster. On a attendu tout le mois de janvier pour voir les offres et régler ce problème. Maintenant, place au travail. »

Photo : Bamo Meïté prêté à Montpellier

Pourquoi ces trois recrues ?

Confronté à des contraintes financières, le Montpellier HSC a ciblé ses recrutements avec précision. Jean-Louis Gasset justifie cette stratégie : « Nous avons recruté un joueur par ligne, dans les limites de nos moyens. Il fallait saisir de bonnes opportunités, même si certains manquent de temps de jeu. C’est souvent le cas quand on recrute en urgence lors du mercato d’hiver. Désormais, il faut travailler pour retrouver le rythme de la Ligue 1. »

L’entraîneur montpelliérain souligne également l’importance de reconstruire l’attaque après les départs enregistrés : « Nous avons perdu trois attaquants. Il faut donc réajuster le système de jeu et l’animation offensive pour être plus solides et efficaces devant le but. Mais je ne pense pas que notre attaque se soit affaiblie. Il faut simplement créer de la complémentarité et s’adapter. »

Jean-Louis Gasset encense Bamo Meïté

Parmi les recrues hivernales, Bamo Meïté s’impose comme un renfort clé pour le Montpellier HSC. Le club héraultais suivait le défenseur ivoirien depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset, mais l’OM s’était jusqu’ici opposé à son départ. Finalement, le feu vert a été donné, et Meïté a rejoint l’effectif montpelliérain.

Jean-Louis Gasset ne tarit pas d’éloges à son sujet : « C’est un joueur talentueux avec une excellente mentalité, et c’est primordial. Il a un profil très polyvalent : il peut évoluer dans une défense à quatre ou à trois, et même en milieu défensif lorsqu’il sera en meilleure condition physique. C’est un très bon joueur de Ligue 1. En revanche, je ne l’imagine pas au poste de latéral, il n’a pas ce profil. »