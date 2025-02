Mercato : Le PSG blinde Achraf Hakimi avec un contrat historique 

Tout comme son entraîneur Luis Enrique et ses coéquipiers Vitinha et Nuno Mendes, Achraf Hakimi a prolongé son contrat avec le PSG. Un nouveau bail qui garantit au défenseur marocain une belle revalorisation salariale.

Mercato : Achraf Hakimi désormais au Paris SG jusqu’en 2029

Arrivé à l’été 2021 contre un chèque de 68 millions d’euros, Achraf Hakimi s’est rapidement imposé comme un titulaire indispensable au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. Alors que plusieurs rumeurs l’annonçaient partant après le départ de son ami Kylian Mbappé, l’ancien arrière droit de l’Inter Milan a pris la résolution de s’inscrire sur la durée avec les Rouge et Bleu.

Initialement lié jusqu’en juin 2026, l’international marocain a paraphé un nouveau bail jusqu’au 30 juin 2029. Le PSG a officialisé sa prolongation ce vendredi soir avant le match de Ligue 1 contre l’AS Monaco (4-1) au Parc des Princes. Sur le site officiel du Paris SG, Achraf Hakimi a exprimé sa joie de poursuivre son aventure à Paris.

« Ce club et ses supporters ont quelque chose de spécial. Ici, j’ai l’environnement idéal pour travailler et progresser. C’est un honneur de représenter ce grand club », a notamment déclaré l’un des chouchous de Luis Enrique. Avec ce nouveau contrat, Hakimi est plus que jamais l’un des visages du Paris SG.

Le Paris SG offre un pont d’or à Achraf Hakimi

Alors que d’autres grands clubs européens pointaient déjà leur nez, le PSG n’a pas lésiné sur les moyens pour convaincre Achraf Hakimi de renouveler son bail. En effet, selon les renseignements obtenus par le journal Mundo Deportivo, le natif de Madrid devrait désormais percevoir 14 millions d’euros nets par an, contre 10 millions d’euros auparavant.

Avec cette revalorisation, celui qui était seulement le 9e joueur le mieux payé de l’effectif parisien la saison passée deviendrait l’un des latéraux les mieux payés au monde. De son côté, le club de Nasser Al-Khelaïfi s’assure ainsi les services d’un calibre de classe mondiale à un poste clé en vue des futures échéances.