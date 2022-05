PSG Mercato : Un premier obstacle tombe pour un coup intéressant !

Publié par JEAN-LUC D le 27 mai 2022 à 05:15

PSG Mercato : Après le départ de Leonardo, Luis Campos est attendu pour lancer le mercato du Paris SG. Une belle opération pourrait être décantée en défense.

PSG Mercato : Un cador passe son chemin sur une cible du Paris SG

Désireux de s’attacher les services d’un défenseur polyvalent, capable de venir concurrencer Achraf Hakimi sur le couloir droit et épauler dans l’axe, le Paris Saint-Germain aurait jeté son dévolu sur Nordi Mukiele. Débarqué à Leipzig en juillet 2018 en provenance de Montpellier pour 16 millions d’euros, le joueur de 24 ans pourrait faire ses valises cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le natif de Montreuil ne semble pas forcément vouloir renouveler son bail et pourrait donc être vendu cet été afin d’éviter un départ gratuit dans un an. Le Paris SG apprécie son profil et voudrait donc le recruter pour la saison prochaine.

Et alors que la concurrence serait intense sur cette piste, le nouveau champion de France pourrait bien voir l’un de ses concurrents les plus coriaces passer son tour pour le défenseur du RB Leipzig. En effet, le média Relevo confirme que l’Atlético Madrid ferait effectivement partie des clubs qui se seraient positionnés pour Nordi Mukiele. Toutefois, la source ibérique précise que le profil de Mukiele n’intéresserait pas vraiment Diego Simeone et les Colchoneros. Le club espagnol pourrait donc finalement ne pas passer à l’action dans ce dossier. Mais l’affaire serait encore loin d’être dite pour les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Manchester United passe à l’action pour Nordi Mukiele

D’après les informations relayées jeudi soir par le quotidien L’Équipe, Manchester United serait passé à l’action pour Nordi Mukiele. Les Red Devils se seraient notamment rapprochés des dirigeants de Leipzig et du clan du joueur pour évoquer un éventuel transfert de l’international français. Le club anglais serait également sous le charme de sa polyvalence en défense. Toujours selon la même source francilienne, la direction du RB Leipzig espère toujours convaincre Mukiele de parapher un nouveau contrat, mais la tendance est plutôt vers un départ contre un chèque compris entre 10 et 15 millions d’euros.

Le Paris SG est donc prévenu.