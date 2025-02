PSG Mercato : Après sa prolongation, Nuno Mendes fait une surprenante confidence

Des nombreuses prolongations annoncées ce vendredi par le PSG, celle de Nuno Mendes a été la plus difficile à boucler. Pourtant, le défenseur de 22 ans ne tarit pas d’éloges pour le club de la capitale.

PSG Mercato : Nuno Mendes prolonge au Paris SG, une famille

Après des rumeurs persistantes l’envoyant du côté de Manchester United cet hiver, Nuno Mendes met fin aux spéculations et scelle son avenir au Paris Saint-Germain. Le latéral gauche portugais a trouvé un accord avec le club de la capitale et prolonge son contrat jusqu’en juin 2029. Heureux de cette prolongation, Nuno Mendes a exprimé son attachement aux Rouge et Bleu.

« C’est une grande fierté de prolonger avec le Paris Saint-Germain. C’est un club dans lequel je me sens bien depuis que je suis arrivé. Et je suis très heureux de continuer avec le club. Ça représente beaucoup, parce que c’est un grand club, un club qui a une grande histoire et qui a eu beaucoup de grands joueurs. Et je suis très heureux de faire partie de l’histoire de ce grand club. Le PSG, c’est spécial, c’est comme une famille pour moi », a déclaré l’ancien défenseur du Sporting Portugal sur le site du club de la capitale.

Arrivé en 2021 en provenance du Sporting CP, le latéral gauche de 21 ans s’est imposé comme un élément incontournable du dispositif parisien. Rapide, technique et déterminé, il continue de prouver son importance sur le côté gauche de la défense. De passage en zone mixte après le match contre l’AS Monaco, Nuno Mendes en a rajouté une couche vendredi soir sur sa prolongation de contrat.

Un message de remerciement a d’ailleurs été envoyé au président Nasser Al-Khelaïfi : « je suis content, j’ai prolongé mon contrat. Merci au club et au président, c’est le plus important. Je me sens bien. J’aime bien attaquer, tous les joueurs sont prêts pour attaquer. »