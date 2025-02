ASSE – Stade Rennais : Le tifo spectaculaire des Magic Fans pour le retour des kops

L’ASSE reçoit un soutien de taille pour la réception du Stade Rennais au Stade Geoffroy-Guichard. Il s’agit des Kops qui signent leur grand retour, de façon spectaculaire.

ASSE – Stade Rennais : Le tifo qui a embrasé Geoffroy-Guichard et Saint-Etienne

Le retour des kops à Geoffroy-Guichard a été marqué par une ambiance électrique, avec un point d’orgue : le tifo exceptionnel déployé par les Magic Fans avant le coup d’envoi du match entre l’ASSE et le Stade Rennais. Ce tifo, particulièrement complexe et élaboré, s’est déroulé en sept étapes, dévoilant progressivement des écharpes emblématiques du groupe de supporters.

Une véritable performance visuelle qui a embrasé les tribunes et donné le ton de la rencontre. Les Magic Fans ont une fois de plus démontré leur passion et leur créativité, offrant un spectacle inoubliable aux supporters présents dans le stade. Ce tifo restera sans aucun doute dans les mémoires comme l’un des plus beaux jamais réalisés à Geoffroy-Guichard.

🟢 Les Magic Fans donnent la température avec un tifo aux écharpes multiples alors que le parcage rennais s’embrase #ASSESRFC pic.twitter.com/K8NuloLH3q — Le Progrès – ASSE (@leprogres_asse) February 8, 2025

Un match sous haute tension entre le SRFC et Saint-Etienne

Au-delà de l’aspect visuel, ce tifo témoigne de l’ambiance particulière qui régnait à Geoffroy-Guichard pour le retour des kops. Un match sous haute tension entre l’ASSE et le Stade Rennais, où la passion des supporters a joué un rôle essentiel.