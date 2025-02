ASSE – Stade Rennais : Saint-Etienne avec une compo inédite face au SRFC

Ce samedi soir, l’ASSE accueille le Stade Rennais au stade Geoffroy-Guichard pour la 21ᵉ journée de Ligue 1. Les deux entraîneurs ont révélé des formations surprenantes pour ce duel crucial dans la lutte pour le maintien.

ASSE – Stade Rennais : Des choix audacieux de la part d’Eirik Horneland pour Saint-Etienne

L’entraîneur stéphanois, Eirik Horneland, a opté pour une composition novatrice, intégrant plusieurs jeunes talents. En défense, aux côtés des expérimentés Appiah et Nadé, le jeune Pétrot est titularisé, tandis que Cornud occupe le flanc gauche.

Au milieu de terrain, Ekwah, Mouton et Bouchouari forment un trio inédit, alliant jeunesse et dynamisme. En attaque, Boakye et Stassin encadrent Davitashvili, espérant ainsi surprendre la défense rennaise. Irvin Cardona est donc laissé à la touche pour le coup d’envoi de cette rencontre.

Habib Beye mise sur une formation remaniée pour le SRFC

De son côté, Habib Beye, récemment nommé à la tête du Stade Rennais, propose également une équipe remaniée. Derrière, la défense est composée d’Assignon, Lilian Brassier, arrivé au club cet hiver, Christopher Wooh, Jacquet et Truffert, offrant une assise défensive solide.

Le milieu de terrain est confié à Cissé, James et Blas, chargés de créer des opportunités offensives. Seko Fofana, qui retrouve le groupe, est lui écarté de la composition de départ. En attaque, le duo Al-Tamari et Kalimuendo tentera de percer la défense stéphanoise.

Un match sous haute tension entre Saint-Etienne et le Stade Rennais

Avec seulement deux points d’écart au classement, ce match revêt une importance capitale pour les deux formations. Lors du match aller en novembre, les Verts avaient subi une lourde défaite (5-0), ce qui ajoute une motivation supplémentaire pour prendre leur revanche. Les choix tactiques audacieux des deux entraîneurs promettent une rencontre riche en intensité et en rebondissements.

Les compositions officielles :

💪 Le XI stéphanois pour #ASSESRFC ! 💚



Coup d'envoi de la J21 dans une heure tout pile ! 🆚 pic.twitter.com/MOgjdakQhJ — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 8, 2025

ASSE : Larsonneur – Appiah, Nadé, Pétrot, Cornud – Ekwah, Mouton, Bouchouari – Boakye, Stassin, Davitashvili.

Stade Rennais : Samba – Assignon, Brassier, Wooh, Jacquet, Truffert – Cissé, James, Blas – Al-Tamari, Kalimuendo.