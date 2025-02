Mercato PSG : Kolo Muani, le grand regret de l’AC Milan et de l’AS Roma !

Le départ de Randal Kolo Muani vers la Juventus pendant le mercato d’hiver a déjà des allures de coup gagnant pour le club turinois. Pourtant, l’international français aurait pu connaître une tout autre trajectoire dans sa carrière en rejoignant la Serie A.

Mercato PSG : Un début de prêt tonitruant à la Juventus pour Randal Kolo Muani

Arrivé en prêt au sein de la Vieille Dame, Randal Kolo Muani a rapidement fait taire les critiques qui entouraient ses performances décevantes au PSG. Après une première moitié de saison marquée par seulement deux buts en quatorze apparitions en Ligue 1, l’attaquant français a retrouvé des couleurs sous les ordres de Thiago Motta, qui lui accorde une confiance totale.

Son adaptation éclair en Serie A est impressionnante : buteur dès son premier match contre Naples (2-1), il a enchaîné avec deux doublés consécutifs contre Empoli (4-1) et Como (1-2) pour porter son total à 5 buts. Son entraîneur ne cache pas sa satisfaction : « C’est un grand joueur, je m’attendais à ce qu’il réussisse, mais il peut encore faire mieux », avait déclaré Thiago Motta.

Milan et Rome ont tenté leur chance… en vain

Mais la Juve n’était pas seule sur le dossier Randal Kolo Muani cet hiver. Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, l’AC Milan et l’AS Roma étaient également sur les rangs pour accueillir l’attaquant tricolore. Des discussions avaient même été entamées avec le Paris Saint-Germain, mais un point de blocage majeur a empêché ces transferts d’aboutir : le salaire du joueur.

En effet, Milan et Rome ne voulaient prendre en charge que 50% de sa rémunération, une proposition jugée insuffisante par le club parisien. À l’inverse, la Juventus a accepté d’assumer l’intégralité du salaire, ce qui a scellé l’issue du dossier. Une révélation confirmée par Claudio Ranieri, qui a reconnu en conférence de presse : « Je voulais aussi Kolo Muani, puis on a vu que ce n’était pas possible à cause du salaire. »

Un choix gagnant pour la Juventus, un regret pour ses rivaux

Si l’AC Milan et l’AS Roma avaient su répondre aux exigences du PSG, ils auraient pu bénéficier du renouveau spectaculaire de Kolo Muani. Son dynamisme, sa vitesse et son efficacité devant le but auraient été des atouts considérables pour les deux clubs, en quête de solutions offensives.

Aujourd’hui, la Juventus savoure son audace, tandis que Milan et Rome ne peuvent qu’observer, avec regret, l’ascension fulgurante du Français sous les couleurs bianconeri. La Juventus réfléchirait même déjà à obtenir la signature définitive de l’international français.