ASSE – Stade Rennais : Saint-Etienne n’y arrive toujours pas et tombe encore devant le SRFC

L’ASSE continue de s’enfoncer. Face au Stade Rennais samedi soir, Saint-Etienne a concédé une nouvelle défaite (0-2), confirmant ainsi sa série noire en Ligue 1. Incapables de trouver la faille, les Stéphanois restent sous la menace directe de la zone de relégation.

ASSE – Stade Rennais : Un début de match déjà compliqué pour Saint-Etienne

Avec une composition remaniée, Eirik Horneland espérait insuffler un nouvel élan à son équipe. Pourtant, dès le premier quart d’heure, les carences défensives de l’ASSE ont été exposées. Sur un centre venu de la gauche, Arnaud Kalimuendo a su se démarquer entre les centraux et ouvrir le score pour le Stade Rennais dès la 15e minute.

Malgré une légère domination dans la possession du ballon (54 %), les Stéphanois n’ont jamais réellement inquiété la défense bretonne. Les offensives adverses étaient bien plus tranchantes, avec un Ludovic Blas notamment très remuant.

Juste avant la pause, les Verts ont réclamé un penalty sur une chute de Lucas Stassin, mais l’arbitre est resté impassible (44’). À la mi-temps, le score de 0-1 reflétait bien la difficulté de Saint-Etienne à exister offensivement.

Un réveil trop timide en seconde période pour Saint-Etienne face au SRFC

De retour des vestiaires, Horneland a tenté de redynamiser son équipe avec les entrées de Irvin Cardona et Tardieu. Pourtant, ce sont les Rennais qui sont restés les plus dangereux. Musa Al-Taamari a multiplié les tentatives, obligeant Larsonneur à plusieurs parades décisives (47’, 74’).

L’AS Saint-Etienne a bien cru revenir dans la partie sur une frappe enroulée de Zuriko Davitashvili, qui a frôlé le montant de Brice Samba (66’). Mais cette occasion isolée n’a pas suffi à inverser la dynamique du match. Le manque de réalisme et d’intensité offensive a encore été criant pour les Verts.

Un dernier coup de massue signé Nagida

Alors que l’ASSE poussait timidement en fin de match, c’est finalement le club d’Habib Beye qui a scellé le sort de la rencontre. Nagida a inscrit un deuxième but à la 85e minute, ce qui vient récompenser la maîtrise globale du SRFC. Un coup de grâce qui a fait exploser la frustration des supporters stéphanois, qui quittent le stade avant le coup de sifflet final, tandis que les Kops exprimaient leur colère.

Cette nouvelle défaite plonge un peu plus l’ASSE dans le doute. Toujours seizièmes avec un seul point d’avance sur Le Havre, les Verts voient Montpellier, en embuscade, jouer ce dimanche contre Strasbourg. Si les Héraultais s’imposent, Saint-Étienne pourrait être encore plus fragilisé dans la course au maintien. L’urgence est désormais totale pour Horneland et ses joueurs.