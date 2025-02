Angers  SCO – OM : Marseille maîtrise Angers et poursuit sa course derrière le PSG

L’OM a décroché une victoire importante (0-2) sur la pelouse d’Angers SCO ce dimanche soir, en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Grâce à des buts d’Adrien Rabiot et Neal Maupay, les Phocéens confirment leur solidité et consolident leur place de dauphin derrière le PSG.

Une première période verrouillée entre Angers SCO et l’OM

Après un mercato hivernal agité et très mouvementé, marqué notamment par l’arrivée d’Ismaël Bennacer et Amine Gouiri, l’OM retrouvait la Ligue 1 avec un déplacement délicat à Angers. Dès le coup d’envoi, les Marseillais ont pris le contrôle du jeu, mais se sont heurtés à une défense angevine bien en place.

L’OM a même cru ouvrir le score à la 21e minute lorsque Leonardo Balerdi a poussé le ballon au fond des filets après un corner. Cependant, son but a été logiquement refusé pour une main. Quelques minutes plus tard, Quentin Merlin a tenté sa chance sur un service parfait de Bennacer, mais son tir a été repoussé par Yahia Fofana (25e).

Angers, de son côté, s’est montré discret offensivement, tout en se procurant une seule véritable occasion en première période. Il s’agit d’une tête d’Esteban Lepaul qui a filé à droite du but de Gerónimo Rulli (15e). À la pause, le score était logiquement nul et vierge, malgré une grosse domination marseillaise.

Rabiot et Maupay délivrent Marseille face à Angers

De retour des vestiaires, Marseille a continué d’imposer son rythme. Après une première alerte de Quentin Merlin (58e), c’est finalement Adrien Rabiot qui a débloqué la situation. Sur un corner d’Amine Gouiri, le milieu de terrain a placé une tête imparable pour ouvrir le score (69e, 0-1).

Angers a tenté de réagir, mais a été puni en contre. Dans la foulée du premier but, Neal Maupay a conclu une belle action collective en ajustant Fofana d’un tir précis entre les jambes, après un bon échange avec Gouiri (72e, 0-2). Avec cette passe décisive, l’Algérien confirme son excellent début sous ses nouvelles couleurs.

Marseille reste solide dauphin du PSG

Grâce à ce succès, l’Olympique de Marseille conserve sa deuxième place avec six points d’avance sur l’OGC Nice et reste en embuscade derrière le Paris SG. De son côté, Angers SCO stagne à la 13e position et devra rapidement réagir. Prochain rendez-vous pour Marseille : la réception de l’AS Saint-Étienne, tandis qu’Angers se déplacera sur la pelouse du Stade de Reims.