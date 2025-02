ASSE : Romain Molina dézingue Loïc Perrin et son rôle de directeur sportif de Saint-Etienne

Loïc Perrin serait-il un directeur sportif incompétent pour l’ASSE ? Alors que Saint-Etienne traverse une période délicate depuis son retour en Ligue 1, les choix effectués en interne sont de plus en plus critiqués. Romain Molina n’a pas mâché ses mots en ciblant notamment l’ancien footballeur, dont il remet en question les compétences et l’influence au sein du projet stéphanois.

ASSE : Une gestion pointée du doigt à Saint-Etienne

Après une montée arrachée en barrage contre le FC Metz, l’ASSE a changé d’ère avec l’arrivée de Kilmer Sports Ventures, dirigé par le milliardaire canadien Larry Tanenbaum. Un projet ambitieux dont Loïc Perrin est le directeur sportif, avec une approche basée sur la data et la modernisation du club, mais qui peine à porter ses fruits. Depuis son retour en Ligue 1, les résultats sont alarmants.

Malgré un changement d’entraîneur et un mercato jugé insuffisant, les Verts flirtent avec la zone de relégation. Après une victoire encourageante contre Reims (3-1) pour sa première sur le banc, Eirik Horneland n’a récolté que deux points sur les cinq matchs suivants, laissant planer une menace sérieuse sur l’avenir du club dans l’élite.

Loïc Perrin, une légende pour Saint-Etienne mais un directeur sportif contesté

Face à cette situation, plusieurs acteurs sont pointés du doigt, et Loïc Perrin n’échappe pas aux critiques. Si l’homme de 39 ans est une icône du club, son rôle en tant que directeur sportif suscite de nombreuses interrogations. Romain Molina n’a pas hésité à remettre en cause son efficacité dans ce poste clé :

« Loïc Perrin, légende du club, bravo pour sa carrière. Mais soyons réalistes : il est tout sauf un directeur sportif. Tout le monde le sait dans le milieu du football français : agents, intermédiaires, clubs… Il ne maîtrise pas vraiment les dossiers, il n’a pas un réseau solide », a-t-il déclaré. Le journaliste indépendant va plus loin en suggérant que Perrin aurait été placé à ce poste davantage pour son image que pour ses compétences réelles :

« Personne ne sait vraiment pourquoi il occupe ce poste. Mais comme c’est Loïc Perrin, il fallait lui trouver un poste. Ce n’est pas lui rendre service, et ce n’est pas rendre service au club non plus », dénonce Molina. Ces déclarations mettent en lumière un problème structurel au sein de l’AS Saint-Etienne, où les décisions semblent davantage reposer sur des figures historiques que sur une réelle vision sportive.

Un club en danger et une réaction tardive ?

Romain Molina ne se contente pas d’épingler Loïc Perrin. Il critique également la gestion globale du club et son manque d’anticipation face aux difficultés actuelles : « Ils savaient très bien que des choses n’allaient pas, mais ils ont attendu de se prendre un mur pour réagir. C’est très amateur ».

Avec un effectif en manque de renforts, une dynamique inquiétante et un projet qui peine à convaincre, l’ASSE est en danger. Les semaines à venir seront décisives pour le club stéphanois, qui doit réagir rapidement sous peine de revivre un cauchemar en Ligue 2.