ASSE Mercato : Loïc Perrin, un directeur sportif sur la touche à Saint-Etienne ?

Loïc Perrin a certes été maintenu à son poste à l’ASSE lors de la vente du club au groupe canadien Kilmer Sports Ventures, mais ses pouvoirs seraient désormais limités. Il se murmure d’ailleurs qu’il est sur le départ.

ASSE : Restriction des pouvoirs de Loïc Perrin !

D’abord coordinateur sportif, puis directeur sportif de l’ASSE, Loïc Perrin est resté dans l’organigramme du club stéphanois après son passage sous pavillon canadien. Il collabore avec les responsables de Kilmer Sports Ventures (KSV) depuis le 3 juin 2024, date de l’officialisation de la vente de l’AS Saint-Etienne au groupe canadien. Il avait donc été très actif lors du mercato estival pour renforcer les Verts qui venaient d’être promus en Ligue 1.

Cet hiver, on imagine que l’ancien capitaine emblématique du club était également impliqué dans le recrutement, notamment le retour d’Irvin Cardona à l’ASSE. Mais selon les indiscrétions du quotidien Le Progrès, Loïc Perrin ne serait plus vraiment le patron du recrutement. Ses responsabilités seraient désormais restreintes et son rôle serait limité aux simples propositions de cibles ou noms.

Mercato : Huss Fahmy, le vrai patron du recrutement à l’AS Saint-Etienne ?

D’après le quotidien régional, ce n’est plus lui qui prend les décisions concernant le recrutement, mais plutôt Huss Fahmy, l’un des vice-présidents de l’AS Saint-Etienne et qui a en charge la direction des opérations. Le directeur sportif se contenterait de proposer des pistes, tandis que le bras droit du président Ivan Gazidis valide ou non les noms proposés par l’ancien défenseur des Verts.

Toutefois, la source indique que cette situation ne dérange pas du tout Loïc Perrin, qui collabore avec les dirigeants de KSV sans se plaindre. Pourtant, le même journal local annonce qu’il pourrait être remplacé au poste de directeur sportif, à cause du mercato hivernal raté. KSV déplorerait l’absence de renforts à des postes identifiés comme prioritaires.