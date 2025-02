FC Nantes : La statistique hallucinante qui accable Kombouaré à la Beaujoire !

Malgré son maintien sur le banc du FC Nantes, Antoine Kombouaré peine toujours à redresser la barre à domicile. Une statistique glaçante vient illustrer les énormes difficultés des Canaris à la Beaujoire, où ils ne parviennent pas à s’imposer à égalité numérique.

FC Nantes : Un bilan catastrophique à domicile pour Kombouaré avec le FCN

Vendredi soir, le FC Nantes s’est incliné face au Stade Brestois (0-2), enregistrant ainsi sa première défaite de l’année 2025. Ce revers rappelle un précédent douloureux, survenu en décembre dernier contre ce même adversaire (1-4), et qui avait failli coûter sa place à Antoine Kombouaré.

Finalement maintenu en poste, le technicien kanak avait ensuite enchaîné une série plus encourageante de cinq matchs sans défaite (quatre nuls et une victoire), laissant espérer un renouveau. Mais la réalité est bien plus inquiétante.

Le FC Nantes affiche un bilan alarmant à domicile cette saison. En 13 rencontres disputées à la Beaujoire, les Canaris n’ont remporté que deux petites victoires, contre Auxerre (2-0) et Rennes (1-0).

Aucune victoire à 11 contre 11 depuis le retour d’Antoine Kombouaré au FCN !

Le chiffre le plus frappant concerne les conditions de ces rares succès. Comme l’a relevé un supporter sur X (anciennement Twitter), ces deux victoires à domicile ont toutes été obtenues face à des adversaires réduits à dix. Depuis son retour à la tête du FC Nantes, il y a presque un an, Antoine Kombouaré n’a jamais gagné un match à la Beaujoire à égalité numérique !

Ce constat met en évidence une incapacité chronique du FCN à dominer et à prendre le dessus sur ses adversaires dans son propre stade. Manque de créativité offensive ? Bloc trop frileux ? Pression du public ? Difficile d’identifier une cause unique, mais ce problème devient de plus en plus préoccupant.

Un défi immense pour la suite de la saison

Alors que les supporters du FC Nantes commencent à se lasser des performances décevantes, cette incapacité à gagner dans leur antre fragilise encore davantage Antoine Kombouaré. Son équipe semble plus à l’aise lorsqu’elle évolue à l’extérieur, où elle peut exploiter les espaces laissés par ses adversaires.

Avec la lutte pour le maintien toujours en ligne de mire, le FC Nantes devra impérativement trouver des solutions pour renouer avec le succès à domicile. Car sans un réveil rapide à la Beaujoire, l’avenir des Canaris en Ligue 1 pourrait être sérieusement menacé.