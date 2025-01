FC Nantes : Antoine Kombouaré règle encore ses comptes avec la presse

C’est la guerre froide entre Antoine Kombouaré et la presse. L’entraîneur du FC Nantes n’est plus disposé à répondre aux journalistes en conférence de presse. Il estime notamment avoir été victime de mauvais traitements de la part des journalistes autour des rumeurs d’un probable départ du FCN.

FC Nantes : Antoine Kombouaré poursuit son bras de fer avec la presse

Pour l’entraîneur des Canaris, il n’est pas question de faire faire volte-face. Antoine Kombouaré a une nouvelle fois manifesté son mécontentement envers la presse lors de la conférence de presse suivant le nul du FC Nantes face au LOSC. Le technicien nantais a décidé de boycotter les médias, accusant certains journalistes d’avoir diffusé de fausses informations concernant son avenir.

« J’ai le sentiment qu’on n’a pas compris », a-t-il déclaré avec amertume. « J’ai vu, certaines personnes m’ont traité de démago, donc j’ai pas aimé. Voilà. Je dis bien que le message que j’ai voulu faire passer, c’est que quand on se trompe, on dit. On fait un mea culpa. Ça n’a pas été le cas, donc je vais jusqu’au bout de ma démarche », a poursuivi Antoine Kombouaré.

Kombouaré reproche notamment à certains médias d’avoir annoncé son départ du FC Nantes de manière catégorique, alors que les rumeurs de départ n’étaient pas avérées. « Je sais qu’eux [Waldemar et Franck Kita] font des tractations pour trouver des entraîneurs, mais le problème de la presse, cette presse écrite, est qu’ils ont passé leur temps à dire qu’Antoine Kombouaré n’est plus », regrette l’homme de 61 ans.

« Ils n’ont jamais parlé au conditionnel. Donc quand vous dites ça et que vous vous trompez, bah tu le dis. Ils ne veulent pas le faire. […] Il n’y a pas de colère », a poursuivi Antoine Kombouaré. Ce n’est pas la première fois que le technicien français s’en prend à la presse.

Le technicien nantais reproche aux journalistes de ne pas toujours respecter les entraîneurs et les joueurs. Cette nouvelle polémique risque d’envenimer les relations entre Kombouaré et la presse. I