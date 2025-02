Brest – PSG : Les compos tombent ! Luis Enrique ne laisse aucune chance à Éric Roy

Le Stade Brestois reçoit le PSG ce mardi soir au Roudourou pour le compte des barrages aller de la Ligue des Champions. Découvrez les compos probables d’Éric Roy et Luis Enrique.

Brest – PSG : Luis Enrique avec son équipe type au Roudourou

Quelques jours seulement après sa nette victoire face à l’AS Monaco (4-1), à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace sur le terrain de Guingamp pour affronter le Stade Brestois en play-off aller de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe presqu’au complet, puisqu’à part Warren Zaire-Emery, touché à Stuttgart et absent pour trois semaines, tous les joueurs parisiens sont disponibles.

L’entraîneur du PSG devra donc aligner son équipe type pour s’assurer la victoire au stade Roudourou ce soir. Revenu à son meilleur depuis plusieurs semaines, Gianluigi Donnarumma devrait garder les cages. En défense centrale, Willian Pacho va former la paire avec le capitaine Marquinhos, laissant Nuno Mendes et Achraf Hakimi occuper les côtés.

Au milieu de terrain, Désiré Doué va remplacer Zaire-Emery aux côtés de Vitinha et Joao Neves. En attaque, le désormais phénoménal Ousmane Dembélé va une nouvelle fois évoluer en pointe, épaulé sur les ailes par Bradley Barcola et la recrue hivernale Khvicha Kvaratskhelia.

En face, Éric Roy devrait aligner une équipe en 4-4-2. Dans les buts, le titulaire Marco Bizot devrait assurer son rôle. En défense centrale, Brendan Chardonnet devrait associé à Soumaïla Coulibaly, Kenny Lala, et Massadio Haïdara évoluant sur les côtés. Au milieu de terrain, Mahdi Camara, Pierre Lees-Melou et Hugo Magnetti devraient alimenter Romain Faivre, Ludovic Ajorque et Abdallah Sima, en attaque.

La compo probable de Brest

Gardien : Bizot

Défenseurs : Lala, Chardonnet, Coulibaly, Haïdara

Milieux : Camara, Lees-Melou, Magnetti

Attaquants : Faivre, Ajorque, Sima.

L’équipe possible du Paris SG

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes

Milieux : Neves, Vitinha, Doué

Attaquants : Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.