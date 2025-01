Mercato PSG : Khvicha Kvaratskhelia arrive au Paris SG, c’est confirmé !

Six mois après avoir recruté le prodige français, Désiré Doué, le PSG s’apprête à enregistrer l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia. L’attaquant géorgien devrait être la première recrue hivernale du Paris SG. C’est désormais confirmé.

Mercato PSG : Daniel Riolo annonce l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia

À la recherche d’un ailier de calibre mondial pour remplacer Kylian Mbappé, qui a rejoint le Real Madrid l’été passé, le Paris Saint-Germain pourrait réussi un très gros coup cet hiver en parvenant à attirer Khvicha Kvaratskhelia. Après avoir refusé toutes les offres de Nasser Al-Khelaïfi il y a six mois, le président du SSC Naples, Aurélien De Laurentiis, est désormais prêt à céder son attaquant de 23 ans à son homologue parisien.

Présent sur le plateau de l’émission L’After Foot ce dimanche soir, Daniel Riolo a confirmé l’arrivée imminente de l’international géorgien à Paris. « L’attaque du Paris SG ne va pas tarder à être remodelée. Même s’il ne pourra pas jouer les deux derniers matches de Ligue des champions, il jouera après, mais Kvara va arriver et c’est, à mon sens, une très bonne recrue », a déclaré le journaliste sportif sur les antennes de RMC Sport. Aux dernières nouvelles, l’affaire pourrait se régler cette semaine.

Discussions décisives ce lundi pour Kvaratskhelia au Paris SG !

Arrivé à l’été 2022 en provenance du Dinamo Batumi pour 13,30 millions d’euros, Khvicha Kvaratskhelia s’apprête à faire ses adieux au SSC Naples. D’après les renseignements relayés par le journal La Repubblica, des échanges décisifs se tiennent ce lundi du côté de Nice entre les dirigeants du PSG et ceux de Naples pour le compatriote de Georges Mikautadze.

Le média italien assure que Giovanni Manna, le directeur sportif des Gli Azzuri, est en route pour la Côte d’Azur afin de rencontrer Luis Campos et les décideurs du Paris SG afin d’accélérer le dossier Kvaratskhelia. De son côté, le quotidien régional Le Parisien ajoute qu’un accord pourrait intervenir ce mardi ou le mercredi pour le transfert de la star géorgienne. Un peu plus tôt dans la journée, le journaliste Ben Jacobs a annoncé un transfert à moins de 80 millions d’euros entre le PSG et le SSC Naples.