Transfert OM : Luis Henrique prévient ses courtisans en Premier League

Véritable révélation à l’OM, Luis Henrique est de plus en plus courtisé en Premier League. Mais l’attaquant brésilien a fait une grande annonce sur son avenir, en clamant son amour pour l’Olympique de Marseille.

Mercato OM : Luis Henrique ne songe pas à changer de club, pour l’instant

Après une période difficile marquée par des prêts et des performances en demi-teinte, Luis Henrique connait un renouveau spectaculaire à l’Olympique de Marseille. Sous la houlette de Roberto De Zerbi, l’attaquant brésilien s’est imposé comme un élément incontournable du onze marseillais. Ses statistiques parlent d’elles-mêmes : 9 buts et 6 passes décisives en 22 matchs.

Cette ascension fulgurante a totalement transformé l’image de Luis Henrique auprès du public du Vélodrome, qui l’avait auparavant sifflé. Sa polyvalence, son endurance et sa détermination en font de lui un atout majeur pour l’OM. Au point où plusieurs clubs de Premier League commencent à s’active en coulisse en vue de boucler sa signature l’été prochain. Toutefois, le Brésilien semble pleinement épanoui sur la Canebière.

Interrogé par Get French Football News sur son avenir, Luis Henrique a tenu à exprimer son attachement au club phocéen. « Je suis avec ma tête ici à l’OM. Il me reste encore trois ans de contrat. J’aime le club et le haut niveau et c’est à cela que je pense », a-t-il assuré. Si l’ancien joueur de Botafogo ne ferme pas la porte à un éventuel départ à l’avenir, il assure vivre pleinement le moment présent à Marseille. Ses déclarations viennent donc tempérer les rumeurs de départ.