Mercato : L’OM en danger, Luis Henrique ciblé en Premier League !

Révélation de la saison à l’OM, Luis Henrique pourrait quitter la Ligue 1 l’été prochain. L’attaquant brésilien est courtisé par de grands clubs anglais.

Mercato OM : La Premier League s’intéresse à Luis Henrique

Luis Henrique est en train de vivre une véritable renaissance à l’Olympique de Marseille. Après avoir été écarté et prêté à Botafogo au Brésil, l’attaquant de 23 ans est revenu s’imposer comme un élément clé du onze de départ de l’OM. Avec 9 buts et 6 passes décisives en 22 matchs, il est le deuxième meilleur buteur de l’OM, juste derrière Mason Greenwood, et le meilleur passeur.

Ses performances ont totalement conquis le public du Vélodrome, qui l’avait auparavant hué. Sous la direction de Roberto De Zerbi, Luis Henrique a su s’adapter à un nouveau style de jeu et est devenu un élément indispensable de l’équipe. Sa polyvalence, son endurance et sa détermination en font un atout majeur pour l’OM. Toutefois, cette progression fulgurante ne passe pas inaperçue à l’étranger.

En effet, selon le média britannique The Guardian, plusieurs clubs de Premier League suivent de près l’évolution du Brésilien. La source ne précise pas leurs identités. Quoi qu’il en soit, si Henrique continue sur cette lancée, un départ pourrait bien s’offrir à lui à la fin de la saison. Son transfert serait une énorme perte sur le plan sport, mais l’OM pourrait ainsi réaliser une belle plus-value sur un joueur qui semblait promis à un avenir bien moins brillant.