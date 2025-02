Vente OM : Plus rien ne sera comme avant au club phocéen !

Avec la vente OM aux Saoudiens, plus rien ne sera comme avant pour le club phocéen. Le club de Frank McCourt est désormais tourné vers une politique offensive de renforcement de son effectif et d’ambitions retrouvées sur la scène européenne.

Vente OM : Une rumeur persistante qui agite le football français

Depuis plusieurs années, la vente OM fait les gros titres de l’actualité footballistique en France. L’intérêt de l’Arabie Saoudite pour le rachat du club phocéen a d’abord été révélé par Georges Malbrunot avec l’intérêt de Mohamed Ayachi Ajroudi avant d’être largement relayé par Thibaud Vézirian, qui n’a jamais lâché le dossier malgré les nombreux doutes et démentis. Parmi les acheteurs potentiels évoqués, le Fonds public d’investissement d’Arabie Saoudite (PIF) a été cité à plusieurs reprises pour une éventuelle reprise de l’Olympique de Marseille.

Rachat de l’OM : Frank McCourt dément, mais les indices s’accumulent

Officiellement, le rachat de l’OM n’a jamais été acté. Frank McCourt, propriétaire du club marseillais, a toujours réfuté les allégations affirmant qu’il négociait la vente de l’OM à des investisseurs saoudiens. Même lorsqu’une télévision israélienne a annoncé une conclusion imminente de l’opération, l’homme d’affaires américain a démenti l’information. Pablo Longoria, président de l’OM, a également nié toute transaction en cours.

Cependant, ces démentis contrastent avec une évolution spectaculaire des finances et du projet sportif du club phocéen. Alors que le PSG, détenu par Qatar Sports Investments (QSI), domine le football français, l’OM semble renaître avec des moyens accrus.

Vente de l’OM : Un changement visible malgré l’absence d’annonce officielle

Depuis plusieurs mois, quelque chose semble avoir changé dans la gestion du club marseillais. Des investisseurs encore inconnus auraient injecté des fonds dans l’OM, rendant possible un mercato estival ambitieux. Le club a réalisé un recrutement XXL, tant en été qu’en hiver, ce qui change grandement des politiques de mercato plus prudentes observées sous l’ère Frank McCourt.

De plus, les dettes de l’OM ne semblent plus être un problème aussi pressant, alors même qu’aucune cession officielle n’a été annoncée. Pour Thibaud Vézirian, le doute n’est plus permis : la vente de l’OM aurait déjà eu lieu en coulisses, avec une injection progressive de capitaux de la part des nouveaux investisseurs.

Rachat de l’OM : Une nouvelle ère pour l’Olympique de Marseille ?

Si aucune annonce officielle n’a encore été faite, un constat s’impose : l’OM change de dimension. Cette transformation s’accompagne d’un regain d’ambition, notamment avec la perspective d’une qualification pour la Ligue des champions. Les supporters marseillais espèrent désormais que ce renouveau permettra à leur club de rivaliser avec le PSG et de retrouver son glorieux passé.

Reste à savoir quand et comment Frank McCourt officialisera la vente du club. Mais une chose est sûre : l’avenir de l’OM s’écrit désormais en grand.