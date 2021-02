Vente OM : Le rachat du club et Luis Campos confirmés !

Publié le 08 février 2021 à 13:30

Le dossier Vente OM avance, malgré les démentis successifs des clans Frank McCourt et Jacques Henri-Eyraud, et les informations se font plus précises et plus nombreuses. Le rachat de l'Olympique de Marseille par la Kingdom Holding Company, via l'Arabie Saoudite, semble bel et bien actée. Et l'arrivée de Luis Campos se dessine elle aussi. Une petite révolution est toute proche pour l'OM !

Vente OM : l'affaire est réglée, la vente "actée"

Depuis plusieurs mois, les rumeurs sur la Vente OM se font de plus en plus pressantes. Le journaliste Thibaud Vézirian multiplie les révélations et sa crédibilité sur le dossier augmente de jour en jour. Ces dernières heures ont été particulièrement animées du côté de l'Olympique de Marseille, depuis l'intrusion de supporters à la Commanderie pour demander le départ de Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OM, jusqu'à la démission surprise d'André Villas-Boas en début de semaine. Ces sept jours un peu fous se sont conclus dimanche par un revers à domicile contre le Paris SG (0-2) en Ligue 1, un match au cours duquel le milieu offensif marseillais Dimitri Payet a été expulsé. Mais deux sujets sont au coeur des débats ce lundi : la succession d'André Villas-Boas, pour laquelle plusieurs noms ont filtré, tels ceux de Lucien Favre, Rafael Benitez ou encore Jorge Sampaoli, qui semble en pole position.

Au sujet de la Vente OM, le journaliste Thibaud Vézirian avait révélé en fin de semaine dernière que le dossier était "bouclé". La Kingdom Holding Company saoudienne devrait racheter le club - Vélodrome inclus - pour 480 millions d'euros, contre les 600 qui étaient espérés par le propriétaire américain Frank McCourt. Un stade qui pourrait être d'ailleurs renommé, le "Orange" adjoint au "Vélodrome" serait remplacé par "DP World", a affirmé de son côté le journaliste de Canal+, Matthias Manteghetti. Ajoutant également que l'ancien recruteur du LOSC, Luis Campos, était également du projet.

La presse française se fait plus loquace et confirme

Peu à peu, les langues se délient. Dominique Grimault a confirmé, sur La Chaine L'Equipe, les informations de Thibaud Vézirian. "On doit s'attendre dans les mois à venir à un bouleversement radical à la tête de l'OM. Mais ce cycle n'est pas que négatif : n'oublions pas qu'ils ont été en finale de Ligue Europa en 2018, qu'ils ont retrouvé la Ligue des champions la saison dernière… Tout n'est pas à jeter dans ce qu'ont fait McCourt et Eyraud. Je pense qu'une grosse machine est en train de se mettre en branle. Si l'OM est bien racheté, cela peut directement influer sur les droits TV. Marseille n'est pas qu'un club de foot. C'est aussi un projet immobilier avec notamment le Vélodrome, qui est désormais en vente."

De son côté, Thibaud Vézirian a de nouveau appuyé ses récentes informations, en réponse au démenti publié par Frank McCourt ce week-end. "J’ai des sources tellement vastes que je dors sereinement là-dessus. Il y a un média qui officialisera la vente et tant mieux pour eux. Les démentis successifs ? C’est du classique, cela fait partie du process des clubs. On l’a vu récemment avec les ventes de Toulouse ou de Nice. Moi, je suis arrivé peut-être un peu trop tôt dans leur timing. Ce que je peux dire, c’est que la cession du club est actée, l'OM est vendu. Et que le fair-play financier ne sera pas un problème pour la suite." Le journaliste a également apporté des précisions sur le rôle de Luis Campos, dont on ne s'attendait pas à voir le nom autour du dossier Vente OM. "Ce qu’on me dit, c’est qu’il est en négociations pour un binôme avec Pablo Longoria, pour qu’on lui confie la cellule de recrutement. C’est un truc alléchant et c’est une réalité. J’ai eu la confirmation qu’il était à Marseille et qu’il avait fait des réunions." L'Olympique de Marseille sera donc bien prochainement vendue et le club phocéen va bientôt entrer dans une nouvelle ère.













Par Matthieu