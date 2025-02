OM : Le rêve osé de Luis Henrique pour Marseille

Malgré un retard de 10 points sur le PSG, Luis Henrique refuse d’abandonner le rêve d’un sacre en Ligue 1 avec l’OM. Convaincu du potentiel de son équipe, l’ailier brésilien veut croire à une fin de saison mémorable.

OM : Luis Henrique, une ambition assumée pour l’Olympique de Marseille

Luis Henrique ne se cache pas : il veut voir l’Olympique de Marseille jouer le titre cette saison. Dans une interview accordée au Guardian, le joueur de 23 ans a exprimé son ambition sans détour. « Nous devons y croire jusqu’au bout », a-t-il déclaré, insistant sur l’importance de viser toujours plus haut.

Bien que l’OM pointe à la deuxième place avec 43 points, soit à dix longueurs du Paris Saint-Germain, l’ancien joueur de Botafogo garde espoir. Le Brésilien sait qu’il peut toujours avoir encore un tournant cette saison. « Le PSG est le grand favori, mais il a aussi perdu des matchs », souligne-t-il, convaincu que le championnat peut encore réserver des surprises.

Un OM qui doit viser l’excellence

L’Olympique de Marseille a réalisé un mercato hivernal ambitieux avec notamment les signatures d’Amine Gouiri et Ismaël Bennacer. De quoi rehausser les ambitions d’une équipe longtemps restée dans l’ombre du PSG. Pour Luis Henrique, Marseille doit toujours jouer les premières places. « Nous devons être aux deux premières places. C’est un grand club qui doit être au plus haut niveau », affirme-t-il.

Ces mots résonnent comme une exigence, non seulement pour ses coéquipiers mais aussi pour le projet du club. En grande forme cette saison, l’ailier brésilien affiche un bilan de 7 buts et 4 passes décisives en 21 matchs. Son impact sur le terrain est indéniable, et il semble déterminé à porter l’OM vers les sommets.

Un avenir à écrire à Marseille pour Luis Henrique

Auteur d’une saison remarquable sous les couleurs phocéennes, l’international brésilien ne manque pas de prétendants. Des clubs de la Premier League notamment lui font les yeux doux, mais il a voulu mettre les choses au clair. Sous contrat jusqu’en 2028, Luis Henrique semble épanoui sur la Canebière.

« J’aime être dans ce club et au plus haut niveau », confie-t-il. Son attachement à l’OM est clair, même si son avenir pourrait dépendre des ambitions du club dans les saisons à venir. Si le rêve du titre semble compliqué, il reste mathématiquement possible. Pour l’OM et Luis Henrique, l’objectif est simple : ne rien lâcher et croire en l’impossible jusqu’à la dernière journée.