OM – ASSE : Malédiction au Vélodrome, déplacement cauchemar en vue pour Saint-Etienne ?

L’ASSE s’apprête à défier l’OM dans un stade Vélodrome qui ne lui réussit historiquement pas. Entre statistiques accablantes, forme inquiétante et effectif sous pression, Saint-Etienne s’avance en terrain miné.

Le Vélodrome, un cauchemar pour l’ASSE

Depuis des décennies, l’AS Saint-Étienne peine à exister sur la pelouse du Vélodrome. En 57 confrontations en terre marseillaise, les Verts ne comptent que 8 victoires contre 42 défaites et 7 nuls. Une domination écrasante de l’OM, qui transforme ce déplacement en véritable supplice pour les Stéphanois.

La dernière victoire de l’ASSE à Marseille remonte à septembre 2020 (0-2), dans un contexte très particulier marqué par la pandémie de COVID-19 et un stade vide. Avant ce succès, il fallait remonter à 1979 pour trouver une autre victoire des Verts au Vélodrome en championnat. Autant dire que l’histoire ne joue pas en leur faveur.

Une dynamique inquiétante pour Saint-Étienne

Au-delà des chiffres historiques, l’ASSE ne se présente pas dans les meilleures conditions. Engluée dans la zone de barrages, l’équipe d’Eirik Horneland reste sur une défaite frustrante à domicile contre le Stade Rennais et peine à trouver de la régularité. L’Olympique de Marseille, de son côté, semble avoir retrouvé des couleurs.

Vainqueurs à Angers lors de la dernière journée, les Phocéens restent en lice pour une qualification européenne et voudront enchaîner à domicile. Avec un Mason Greenwood en pleine forme et un effectif de plus en plus compétitif, avec les arrivées d’Ismael Bennacer et Amine Gouiri, Marseille aborde cette rencontre avec un net avantage.

Des joueurs sous pression et des absents à gérer

Comme si cela ne suffisait pas, plusieurs cadres de l’ASSE devront jouer avec la crainte d’une suspension pour le match suivant contre l’OGC Nice. Pierre Ekwah, Dylan Batubinsika, Sissoko et Augustine Boakye sont sous la menace d’un carton jaune qui les priverait d’un match crucial pour le maintien. Cette situation pourrait limiter leur engagement et compliquer encore plus la tâche des Stéphanois.

De plus, Saint-Etienne devra faire face à des absences importantes, notamment en défense, un secteur déjà en difficulté ces dernières semaines. Contenir l’attaque marseillaise sans son effectif au complet relève presque de la mission impossible. Face à ces éléments, difficile d’imaginer les Verts renverser la tendance au Vélodrome.

L’histoire, la dynamique et l’état de l’effectif jouent contre eux. Mais dans le football, rien n’est jamais écrit d’avance. Les Stéphanois devront réaliser un exploit pour briser leur malédiction marseillaise et relancer leur saison.