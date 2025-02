Mercato RC Lens : Une offre tombe pour Nampalys Mendy au RCL

Le milieu de terrain sénégalais, Nampalys Mendy, pourrait quitter le RC Lens cet hiver. Un club de MLS s’active pour le déloger du RCL.

Mercato RC Lens : Nampalys Mendy vers la MLS ?

Le RC Lens réalise de bonnes ventes pendant ce mercato hivernal. Après les départs de Kevin Danso, Abdukodir Khusanov et Przemysław Frankowski, le RCL pourrait perdre un autre joueur. Le milieu de terrain du RC Lens, Nampalys Mendy, pourrait quitter le club artésien dans les prochaines semaines. En grande difficulté au RCL cette saison, l’international sénégalais veut claquer la porte pour se relancer ailleurs.

Depuis le début de la saison, Nampalys Mendy a fait seulement quatre apparitions avec les Sang et Or. Mais le calvaire pourrait bientôt prendre fin. Selon le journaliste spécialisé dans le football américain, Sébastien Vidal, le champion d’Afrique 2022 est la cible principale de New York City.

Cette franchise américaine souhaite renforcer son équipe en prévision de la saison régulière à venir. La situation actuelle de Nampalys Mendy pourrait permettre à New York City de l’acquérir à un prix avantageux. La valeur marchande du joueur de 32 ans a considérablement baissé au fil des années. L’international sénégalais qui valait 12 millions d’euros en 2016 est aujourd’hui estimé à seulement 2 millions d’euros par le site spécialisé Transfertmarkt.