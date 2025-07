Mercato FC Nantes : La forte demande de Luis Castro à Kita !

Présent en conférence de presse ce lundi face au média officiel du FC Nantes, Luis Castro, le nouvel entraîneur des Canaris, s’est exprimé sur le mercato estival, mené par Waldemar Kita et ses collaborateurs.

Luis Castro : « Je veux une équipe avec une identité forte et à la hauteur »

Fraîchement arrivé sur les bancs de touche du FC Nantes, Luis Castro dévoile déjà ses ambitions. Son objectif est de faire briller le club jaune et vert grâce des résultats positifs et des performances impressionnantes tout au long de la saison 2025-2026. Pour y parvenir, il exprime le souhait de disposer d’une équipe forte et de joueurs performants :

« Je veux une équipe avec une identité forte, à la hauteur de ce club. Je veux une équipe avec de la personnalité. Et même lorsque l’on perd, je veux qu’on soit proche de gagner chaque match. Les résultats seront ce qu’ils seront, mais il est important de montrer un beau visage », a-t-il déclaré. Sur le marché, les recruteurs du FC Nantes s’activent pour renforcer l’équipe de Luis Castro.

La défense est devenue une priorité avec plusieurs profils ciblés. Il s’agit notamment de Mickaël Nadé, Nicolas Cozza, Cédric Hountondji ou encore Uros Radakovic. Toutefois, le technicien portugais de 63 ans fait confiance à son effectif actuel : « les joueurs qui sont là ont beaucoup de qualité. On va travailler dans le détail pour s’améliorer tous les jours individuellement. »