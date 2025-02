Mercato PSG : Après Nico Williams, le Paris SG s’attaque à une autre pépite de Bilbao

Le PSG établit déjà ses priorités pour le prochain mercato estival. Un milieu offensif espagnol est sur les tablettes du Paris SG.

Mercato PSG : Oihan Sancet, le gros coup du Paris SG l’été prochain ?

Le PSG a été très discret sur le marché des transferts cet hiver. Une seule recrue a posé ses valises à Paris. Les pensionnaires du Parc des Princes ont réussi à s’attacher les services de l’international géorgien Khvicha Kvaratskhelia pour 70 millions d’euros en provenance de Naples.

Le club parisien commence déjà à identifier ses besoins et les joueurs à recruter lors du prochain mercato estival. Au milieu de terrain, les dirigeants du PSG s’intéressent à un international espagnol. Le champion de France en titre aurait jeté son dévolu sur Oihan Sancet. Ce crack espagnol est l’un des joueurs clés de l’Athletic Bilbao cette saison. Le milieu offensif de 24 ans a déjà marqué 12 buts, toutes compétitions confondues avec son club.

Selon les informations de Transferfeed, l’international espagnol (4 sélections, 1 but) serait une priorité pour Luis Enrique pour le prochain mercato estival. Cependant, le Paris SG devra faire face à la concurrence de Manchester United et d’autres clubs européens. De plus, on ignore si l’Athletic Bilbao va céder sa pépite. Oihan Sancet est sous contrat jusqu’en 2032.

Pour convaincre les Espagnols, la direction du PSG devra faire une offre d’au moins 60 millions d’euros. Selon le site spécialisé Transfertmarkt, la valeur marchande de l’international espagnol est estimée à 50 millions d’euros.