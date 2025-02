Mercato : Khvicha Kvaratskhelia répond cash au Napoli après son transfert au PSG

Alors que le SSC Naples ne digère pas son départ durant le mercato passé, Khvicha Kvaratskhelia s’est exprimé sur son transfert au PSG. L’attaquant de 23 ans savoure tout simplement.

Mercato PSG : Naples « ne voulait pas perdre Kvaratskhelia »

Particulièrement actif au niveau des départs, avec notamment les prêts de Randal Kolo Muani (Juventus), Milan Skriniar (Fenerbahce) et Marco Asensio (Aston Villa), ainsi que les transferts définitifs de Xavi Simons (Leipzig) et Cher Ndour (Fiorentina), le Paris Saint-Germain a frappé un gros coup au rayon des arrivées avec Khvicha Kvaratskhelia.

Cible de longue date de Nasser Al-Khelaïfi, l’international a quitté le Napoli dans le cadre d’un transfert estimé à 70 millions d’euros, sans les bonus. Cependant, le club italien regrette amèrement ce départ, car il ne le souhaitait pas.

« On ne voulait pas perdre notre joueur, on a fait de notre mieux ces derniers mois et on n’y est pas parvenu (…) Quand un joueur veut partir, c’est difficile de le convaincre de rester. On n’a pas pu le garder », a confié Giovanni Manna, le directeur sportif des Gli Azzuri, en conférence de presse, expliquant que les négociations avec le joueur de 23 ans se sont éternisées avant d’être rompues.

Toujours selon le dirigeant italien, le transfert a été contraint par la volonté du joueur et de son entourage, qui discutaient avec le PSG depuis mai passé. Qu’à cela ne tienne. Khvicha Kvaratskhelia s’est engagé avec le Paris SG jusqu’en juin 2029 et il ne regrette pas son choix. Bien au contraire.

Khvicha Kvaratskhelia au PSG : « Je suis fier d’être un membre de ce club »

Bosseur acharné depuis son arrivée à Paris, Khvicha Kvaratskhelia a enfin vu ses efforts récompensés en inscrivant son premier but sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Si son ancien club continue de traîner son spleen suite à son départ, le phénomène géorgien ne cache pas son bonheur et son admiration pour son nouvel environnement. Après le match contre l’AS Monaco (4-1), Kvaratskhelia s’est confié au micro de DAZN.

« C’est le meilleur sentiment pour moi. Marquer et célébrer avec ces supporters incroyables, c’était magique. L’atmosphère était incroyable. Je suis la personne la plus heureuse du monde ce soir. J’ai beaucoup travaillé pour que ce premier but arrive rapidement, et c’est finalement arrivé aujourd’hui. Je vais continuer à travailler pour marquer encore plus de buts pour cette équipe fantastique », a déclaré le nouveau protégé de Luis Enrique, également ému par l’accueil chaleureux qu’il a reçu depuis son arrivée dans la capitale.

« Je suis très bien ici. Tout le monde me traite très bien dans cette belle équipe. Je suis très fier de faire partie de ce club, aux côtés de joueurs extraordinaires », a ajouté le nouveau numéro 7 du PSG. Le message est donc très clair pour le Napoli.