Droits TV : La LFP en conflit avec DAZN, Vincent Labrune fragilisé

Vincent Labrune est-il sur un trône vacillant ? Le président de la LFP est sous pression en raison du conflit avec DAZN. Ses alliés déjà commencent à douter.

DAZN vs La LFP : Une crise sans précédent pour le football français

Le football français traverse une crise sans précédent. Au cœur de la tourmente : le contrat de diffusion des droits télévisuels de la Ligue 1, négocié par Vincent Labrune et signé avec DAZN. Ce partenariat, censé assurer la stabilité financière du championnat, est aujourd’hui au bord de l’implosion.

En effet, la plateforme britannique menace de ne pas honorer ses engagements, mettant en péril les finances déjà fragilisées des clubs français. Les raisons invoquées par DAZN sont diverses, tel que le manque d’ouverture des clubs pour la création de contenus et d’inside ou encore le manque de transparence de la Ligue, qui aurait surévalué le potentiel d’abonnés.

Ce bras de fer met en péril les finances des clubs et pourrait avoir des répercussions importantes sur le niveau de jeu et l’attractivité de la Ligue 1. Cette situation révèle par ailleurs les limites d’un modèle économique fondé sur un seul diffuseur principal.

La légitimité de Vincent Labrune menacée ?

Face à ce litige, Vincent Labrune se retrouve sous une forte pression. Ses alliés historiques, qui l’avaient soutenu lors de sa réélection, commencent à à montrer des signes de faiblesse. Dans des proposes relayés par RMC, Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims se dit « très mal à l’aise » et évoque une relation « très mouvante » avec le président de la LFP.

De son côté, Laurent Nicollin, président de Montpellier, subit de vives critiques pour avoir soutenu aveuglément Labrune. « Je me fait taper dessus. Mais ce n’est pas le problème (…) Financièrement pour mon club cette année cela va aller. Mais l’année prochaine cela sera plus compliqué », a-t-il indiqué. Ce bras de fer avec DAZN met donc en évidence les difficultés rencontrées par la LFP pour négocier et gérer ses partenariats.

Les conséquences de ce conflit pourraient être lourdes pour l’ensemble du football français. Les clubs, déjà fragilisés par la crise sanitaire, pourraient se retrouver dans une situation financière encore plus précaire. Cette crise actuelle risque de remettre en cause la légitimité de Vincent Labrune à la tête de la LFP ? Pour l’instant, les négociations avec DAZN s’annoncent particulièrement délicates