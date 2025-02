ASSE : Ben Old donne de bonnes nouvelles de sa convalescence

Ben Old, éloigné des terrains depuis octobre dernier en raison d’une entorse au genou avec l’ASSE, a récemment donné des nouvelles rassurantes sur sa convalescence. Le jeune international néo-zélandais, qui a repris la course, espère retrouver l’entraînement collectif dans les semaines à venir.

ASSE : Un retour progressif de Ben Old sur les pelouses de l’Étrat

Après plusieurs mois de rééducation, Ben Old a enfin retrouvé les pelouses du centre d’entraînement de l’Étrat. Il est en pleine phase de reprise et son retour dans le groupe de l’ASSE se précise. Une bonne nouvelle pour le joueur et le club stéphanois, en grande difficulté dans la course pour le maintien et qui a besoin de toutes ses forces vives.

Lors d’une interview accordée au club, Ben Old s’est montré optimiste : « Je vais bien ! C’est très agréable d’être de retour sur le terrain et à Saint-Etienne. Je suis très heureux de courir. En espérant que ce soit loin. Mon genou c’est beaucoup mieux, j’ai donc commencé à courir et j’espère que dans quelques semaines, je serai de retour à l’entraînement avec le groupe. Et, à la compétition quelques semaines après », avait-il confié.

💪 Et sinon, regardez qui voilà !



Reprise de la course en douceur pour Ben Old 🇳🇿, qui poursuit sa rééducation ! 💚 pic.twitter.com/gIuPL8uGoe — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 31, 2025

Cette reprise de la course constitue une étape importante dans le processus de guérison de l’international néo-zélandais. Opéré fin octobre d’une entorse interne du genou gauche, avec une intervention sur le ligament latéral interne et le ménisque, le milieu offensif voit enfin le bout du tunnel.

Une blessure survenue dans un contexte anodin

La blessure de Ben Old s’est produite lors d’un simple entraînement, à la veille du match entre l’AS Saint-Etienne et le RC Lens. Une action banale, mais dont les conséquences ont été lourdes pour le joueur. De retour d’un long voyage international, où il avait disputé deux rencontres avec la Nouvelle-Zélande, Old a vraisemblablement payé la fatigue accumulée.

Son articulation déjà fragilisée a nécessité une opération et une période de convalescence estimée entre quatre et six mois. Si son absence a pesé sur le secteur offensif de l’AS Saint-Etienne, Ben Old semble désormais sur la bonne voie. Son optimisme et sa détermination sont de bon augure pour la fin de saison.

Le staff médical reste prudent, mais un retour à l’entraînement collectif pourrait intervenir d’ici quelques semaines si les progrès se confirment. L’ASSE, en quête de constance en championnat, pourrait ainsi bientôt retrouver un élément offensif capable d’apporter de la créativité et de la spontanéité dans le jeu. Pour Ben Old, son retour à la compétition est annoncée pour fin mars.