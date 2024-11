ASSE : Ben Old de retour à l’entraînement, mais pas sur le terrain

Ben Old est l’une des grosses pertes de l’ASSE en ce début de saison. Le jeune international néerlandais s’est blessé et devrait passer plusieurs mois loin des pelouses. Il est cependant la grosse surprise de la séance d’entraînement de l’AS Saint-Etienne ce mercredi.

ASSE : Des nouvelles rassurantes de Ben Old

Victime d’une entorse du genou gauche en octobre dernier, Ben Old a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. L’attaquant néo-zélandais, qui devrait être éloigné des terrains pendant plusieurs mois, a tenu à rassurer les supporters. Présent à l’entraînement ce mercredi, Old a participé à une séance de renforcement musculaire.

« Je vais bien. Dans une semaine, je vais pouvoir enlever mon attelle. Ensuite, je retournerai en Nouvelle-Zélande pour un petit moment et je reviendrai. Aujourd’hui, je dois faire une session gainage pour l’équipe. Mais je vais devoir parler en français ! », a déclaré Ben Old dans une vidéo publiée par l’ASSE sur son compte X.

Malgré sa blessure, l’attaquant garde le moral et reste optimiste quant à son retour. Ben Old a également profité de l’occasion pour saluer ses coéquipiers et les remercier de leur soutien.

Un retour prévu dans quelques mois

Ben Old devrait être absent des terrains pendant environ quatre à six mois. Il entamera bientôt une phase de rééducation intensive afin de retrouver au plus vite son meilleur niveau. Son retour est attendu avec impatience par les supporters de l’ASSE, qui voient en lui un élément important de l’équipe.