OM : Bilal Nadir, la résilience et l’ambition d’un jeune talent

Après une grave blessure qui aurait pu freiner sa carrière, Bilal Nadir est revenu plus fort et affiche aujourd’hui de grandes ambitions avec l’OM. Dans une interview accordée à Foot Mercato, le jeune milieu de terrain de 21 ans revient sur son parcours, la confiance de Roberto De Zerbi et son envie de s’imposer malgré la concurrence.

OM : Un retour gagnant Bilal Nadir après une grave blessure

Il y a un an, Bilal Nadir quittait le terrain sur une civière lors d’un match de Coupe de France face au Stade Rennais. Une blessure qui aurait pu briser son élan. Pourtant, en ce début d’année 2025, le jeune Marseillais impressionne. Le natif de Nice rentre dans la rotation de l’OM cette saison avec déjà 9 matchs disputés pour un but marqué.

« Quand on regarde il y a un an, je sortais sur civière… et aujourd’hui, je marque et j’enchaîne les matchs », confie-t-il. Cette résilience lui a permis de revenir dans le groupe quatre mois après la préparation estivale et de saisir sa chance. Titularisé à plusieurs reprises, Nadir a su répondre présent et gagner la confiance de Roberto De Zerbi. Une satisfaction personnelle, mais pas une finalité, comme il le rappelle lui-même.

La confiance de De Zerbi, un levier de progression pour Nadir

Roberto De Zerbi, arrivé sur le banc de l’OM, n’a pas hésité à faire confiance à Bilal Nadir malgré la concurrence et son retour tardif. « Le coach, c’est quelqu’un qui n’accorde pas de traitement de faveur. Personnellement, il me parle comme il parle avec les autres joueurs. Il n’y a pas eu de temps particulier accordé en plus pour moi, même si je suis revenu quatre mois après », explique le jeune milieu.

Son profil, son intelligence de jeu et son sérieux plaisent à l’entraîneur italien, qui n’a pas hésité à le mettre en avant lorsqu’il a dû remplacer Pierre-Emile Højbjerg. Un moment clé qui a boosté la confiance de Bilal Nadir et confirmé son potentiel. Pour lui, la philosophie de jeu de De Zerbi, exigeante mais passionnante, est une source d’apprentissage au quotidien.

Une concurrence stimulante et un avenir prometteur à Marseille

Avec les arrivées d’Ismaël Bennacer et la présence de joueurs d’expérience comme Højbjerg et Rongier, la concurrence au milieu de terrain est rude. Loin d’être un obstacle, cela motive encore plus Bilal Nadir. « En tant que jeune joueur, ça me fait plaisir de côtoyer ces joueurs-là à l’entraînement. Ça ne peut que me faire progresser et me dire qu’à mon jeune âge, j’ai la chance déjà de travailler et d’évoluer à côté de ces joueurs-là », souligne-t-il.

Ambitieux, le jeune milieu veut s’inscrire dans la durée à l’Olympique de Marseille et continuer à apprendre. Son abnégation, sa maturité et son envie de toujours progresser pourraient bien faire de lui l’une des révélations de cette année 2025.