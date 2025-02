OM-ASSE : De Zerbi réajuste sa défense, la compo dévoilée !

Le choc de ce samedi entre l’OM et l’ASSE promet d’être intense. Découvrez la composition attendue de Roberto De Zerbi avec un changement notable en défense.

OM : Roberto De Zerbi repositionne Geoffrey Kondogbia

L’Olympique de Marseille accueille ce samedi l’AS Saint-Étienne pour le compte de la 22ème journée de Ligue 1. Les Phocéens, qui pointent à la deuxième place du classement, tenteront de conforter leur position en enchaînant une troisième victoire consécutive. Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi devrait aligner une équipe compétitive. Dans les buts, Geronimo Rulli, auteur d’une saison convaincante, devrait conserver sa place.

En défense centrale, le capitaine Leonardo Balerdi sera associé à Geoffrey Kondogbia, de retour de blessure. Le milieu de terrain centrafricain devrait être repositionné en défense centrale pour apporter sa puissance physique et sa capacité à relancer proprement, au détriment de Derek Cornelius qui avait assuré le relais ces dernières semaines. Sur les côtés, Quentin Merlin et Amir Murillo devraient conserver leur place.

Ismaël Bennacer sera très attendu contre l’ASSE

Au milieu de terrain, le trio Pierre-Emile Højbjerg, Adrien Rabiot et Ismaël Bennacer, auteur d’une prestation remarquable à Angers, sera à priori reconduit. L’Algérien, par sa technique et sa vision du jeu, apporte une nouvelle dimension au système de jeu mis en place par De Zerbi.

En attaque, Luis Henrique, Mason Greenwood et Amine Gouiri devraient former le trio offensif. Ce trio, alliant vitesse, puissance et technique, est capable de faire la différence à tout moment. Avec cette équipe, l’OM part favori face à une équipe stéphanoise en difficulté. Cependant, les Phocéens devront se méfier de leurs adversaires, toujours capables de créer la surprise.

La composition probable de l’Olympique de Marseille

Gardien : Rulli

Défenseurs : Murillo, Balerdi, Kondogbia, Merlin

Milieux : Bennacer, Höjbjerg, Rabiot

Attaquants : L. Henrique, Greenwood et Gouiri