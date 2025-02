OM : Amine Gouiri et Ismaël Bennacer renforcent un lien historique

L’arrivée d’Amine Gouiri et Ismaël Bennacer à l’OM suscitent un fort engouement. Au-delà de leur apport sportif, ces deux recrues renforcent le lien existant entre l’Olympique de Marseille et la diaspora algérienne.

Un pont entre l’OM et l’Algérie grâce à Amine Gouiri et Ismaël Bennacer

L’arrivée d’Amine Gouiri et d’Ismaël Bennacer à l’Olympique de Marseille a suscité un engouement sans précédent au sein de la communauté algérienne, tant en France qu’en Algérie. Ces deux recrues hivernales viennent ainsi renforcer le lien entre le club phocéen et la diaspora algérienne.

Et si la direction de l’OM assure que ces recrutements sont avant tout motivés par des considérations sportives, il est indéniable que leur impact dépasse largement le cadre du terrain. En effet, la présence d’Amine Gouiri et d’Ismaël Bennacer au sein de l’effectif attire un nouveau public et renforce l’image de l’OM dans le monde arabe.

Hakim Malek, ancien footballeur franco-algérien et désormais entraîneur, s’est réjoui de cette nouvelle dynamique. « C’est une grande nouvelle. J’imagine des drapeaux dans chaque tribune pour leur première commune au Vélodrome », a-t-il confié à La Provence. Les supporters algériens, déjà nombreux à suivre l’OM, sont particulièrement enthousiastes à l’idée de voir leurs compatriotes porter le maillot phocéen.

Un tournant stratégique pour l’Olympique de Marseille

Les conséquences d’un tel recrutement se font déjà sentir en termes de billetterie, de merchandising et de visibilité sur les réseaux sociaux. Le médial local explique que l’OM a enregistré une hausse significative de son activité en ligne, notamment auprès d’un public algérien.

🚨 Un supporter vivant en Algérie sur l'arrivée de Bennacer 🇩🇿 et Gouiri 🇩🇿 à l'OM :



"Toutes les chaînes en parlent, tout le monde s'abonne au compte officiel du club. Bennacer 🇩🇿 est l'un des préférés du peuple juste derrière Mahrez 🇩🇿, Gouiri 🇩🇿 est le nouveau chouchou."



🗞… pic.twitter.com/Qen0WaXCGx — Fan OM (@fan______om) February 14, 2025

Il est important de noter que le club présidé par Pablo Longoria ne se contente pas de miser sur un aspect marketing. Les qualités sportives d’Amine Gouiri et Ismaël Bennacer sont indéniables et apportent un plus indéniable à l’équipe. En recrutant ces deux joueurs, le club phocéen a non seulement renforcé son effectif mais a également renforcé son image à l’international.

Cette stratégie à double impact pourrait s’avérer payante à long terme, tant sur le plan sportif qu’économique. L’OM pourrait ainsi devenir une référence pour les jeunes talents algériens et renforcer son attractivité auprès des sponsors.